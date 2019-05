Chelsea, Hazard: "È un addio, ora una nuova sfida"

Due gol e un assist. Eden Hazard è stato assoluto protagonista della finale di Europa League vinta 4-1 dal Chelsea contro l'Arsenal allo Stadio Olimpico di Baku. E al termine del match il fuoriclasse belga ha parlato chiaramente del suo futuro, annunciando di fatto il suo trasferimento al Real Madrid:

“Yes, I think it's a goodbye. But in football you never know. My dream was to play in the Premier League, I did this for seven years, and in the biggest club in the world. Now maybe it's time for a new challenge." - Eden Hazardpic.twitter.com/Py8HFRd3VC