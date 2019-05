Karius, che nella mente di tutti resterà sempre il portiere delle due papere commesse nella finale di Champions League dello scorso anno tra Real Madrid e Liverpool, non è riuscito a mettersi alle spalle le critiche né tantomeno a conquistare i suoi nuovi tifosi. Chissà che il numero uno del club turco, su pressione dell'ambiente, non cambi idea.

A confermarlo è stato il presidente Fikret Orman, che ha fatto sapere di voler riscattare il portiere attualmente in prestito dal Liverpool. Parole che non sono state affatto gradite da alcuni tifosi. A farne le spese la fidanzata di Karius, la modella Sophia Thomalla, che si è ritrovata sulla sua auto nera la scritta "loser", vale a dire "perdente", ovviamente dedicata al suo compagno.

Terzo posto a quota 65 punti a -4 dal Galatasaray campione. Si è concluso con questo piazzamento il campionato del Besiktas, che ora pensa al futuro e inizia a dar vita alla formazione della prossima stagione. Tra i pali dovrebbe esserci ancora Loris Karius, nonostante i tanti errori commessi in questa annata in cui ha collezionato 35 presenze, 49 gol subiti e 6 clean sheet.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK