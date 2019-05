Stop alle voci riguardanti il possibile arrivo di Roberto Martinez: alla guida del club blaugrana resterà l'allenatore spagnolo.

Ernesto Valverde sarà ancora l'allenatore del Barcellona nella stagione 2019/2020. Parola del presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu, intervenuto ai microfoni di El Larguero di Cadena SER per negare le voci riguardanti un possibile esonero. Avanti con l'ex guida dell'Athletic Bilbao, una conferma più forte delle delusioni maturate in stagione come il clamoroso ko in rimonta contro il Liverpool in semifinale di Champions League e la sconfitta in finale di Coppa del Re per mano del Valencia.

Oltre a Valverde, non è in discussione – ha precisato Bartomeu – la posizione del direttore sportivo Pep Segura, con il quale la dirigenza del club catalano sta lavorando ai nuovi acquisti e alle possibili modifiche alla rosa. Il presidente del Barcellona non ha negato la parziale delusione per l'annata del club, ma i risultati della stagione 2018/2019 non produrranno rivoluzioni sulla panchina blaugrana.

La scelta di confermare Valverde sulla panchina del Barcellona, ha precisato Bartomeu, non è stata presa all'ultimo minuto ma è stata figlia di un'analisi ponderata. L'allenatore ha un contratto fino al 2020 con il club, con la possibilità di prolungamento per un'altra stagione. Messa da parte, quindi, la pista che conduceva al ct del Belgio Roberto Martinez. Come riporta Mundo Deportivo, il lavoro dell'allenatore spagnolo (che aveva spiegato a Het Laatste Nieuws di non poter dire di sì a nessuna offerta senza aver parlato prima con la federazione) è molto apprezzato nelle stanze dei bottoni del Barcellona ma al momento non ci sono le condizioni per vederlo sulla panchina del Camp Nou.

Barcellona, Valverde e Messi: la fiducia dei calciatori è stata importante per la conferma dell'allenatore

Barcellona, avanti con Valverde: fondamentale la fiducia dei giocatori

Un peso specifico rilevante nella conferma di Valverde in panchina l'ha avuta la fiducia riposta nell'allenatore dai giocatori del Barcellona. Le parole di stima di Lionel Messi nei suoi confronti prima della finale di Coppa del Re ("ha fatto un gran lavoro, non ha responsabilità per il ko in Champions") sono il termometro dello spogliatoio. Ma ad apprezzare il lavoro e i modi di El Txingurri sono anche altri senatori dello spogliatoio, da Piqué a Rakitic passando per Jordi Alba e Busquets.

Ernesto Valverde dirige un allenamento del Barcellona: una scena destinata a ripetersi nella prossima stagione

Lo zoccolo duro del gruppo blaugrana ha scagionato l'allenatore dalle responsabilità per le due eliminazioni consecutive subite in rimonta in Champions League (a Roma nel 2018, a Liverpool in questa stagione) e si è assunto le proprie colpe. Sotto la gestione Valverde, il Barcellona in due anni ha conquistato due edizioni della Liga, una Coppa del Re e una Coppa di Spagna. Un cammino destinato a proseguire con un organico rinforzato, come dimostra l'arrivo già definito di Frenkie De Jong e la trattativa in corso per portare nella Liga il difensore dell'Ajax Matthijs de Ligt. In Catalogna rilanciano, nel segno della continuità: sulla panchina del futuro ci sarà ancora Ernesto Valverde.