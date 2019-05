Lo sprinter Marcell Jacobs e il pesista Leonardo Fabbri sono stati i grandi protagonisti azzurri di una bella edizione del Meeting Internazionale di Savona nel Complesso Polisportivo della Fontanassa.

di Diego Sampaolo - 29/05/2019 19:26 | aggiornato 30/05/2019 01:31

Anche quest’anno la pista blu della Fontanassa ha portato fortuna allo sprinter Marcell Jacobs, che ha vinto i 100 metri in 10”19 battendo di nove centesimi di secondo il forte sprinter ivoriano Arthur Cissé, che vanta un record personale di 9”94. Lo scorso anno il velocista e saltatore in lungo allenato da Paolo Camossi aveva stabilito il record personale con 10”08 arrivando a cinque centesimi da Filippo Tortu. In precedenza Jacobs aveva vinto la batteria in 10”28.

Marcell Jacobs:

Questa vittoria vale tanto, perché mettere alle spalle atleti che hanno personali migliori del mio non era semplice. L’obiettivo era arrivare in finale e vincere, ma sono soddisfatto solo a metà. Già in batteria ho fatto fatica a trovare un buon ritmo e la facilità di corsa che mi piace. In finale sono partito meglio e nel lanciato ho dato tutto quello che avevo. Ora punto a trovare qualche altra gara di 100 metri e tornerò a gareggiare nel salto in lungo agli Assoluti di Bressanone, fisico permettendo

Il figlio d’arte lombardo Andrea Federici si è imposto nella serie B stabilendo il record personale con 10”46.

La giovane britannica Kristal Awuah (bronzo agli ultimi Mondiali Under 20 di Tampere 2018) si è imposta nei 100 metri in 11”46 superando per tre centesimi di secondo la giamaicana Remona Burchell (sprinter accreditata di un personale di 11”03). La campionessa italiana indoor e outdoor Johanelis Herrera è stata la migliore delle italiane in 11”74 davanti all’emiliana di origini nigeriane Zaynab Dosso.

L’altra gara clou del meeting di Savona organizzato con passione da Marco Mura era il getto del peso maschile, che non ha tradito le attese. Il sudafricano di origini mantovane Orazio Cremona si è aggiudicato la prova con la buona misura di 20.35m battendo il fiorentino Leonardo Fabbri, che ha realizzato la seconda migliore prestazione della sua carriera all’aperto con 20.26m al quarto tentativo con un secondo miglior lancio da 20.09m confermando il suo eccellente momento di forma pochi giorni dopo la vittoria al meeting di Castiglione della Pescaia con 20.45m in una serata fredda e piovosa. Sebastiano Bianchetti ha sfiorato il record personale di 10 centimetri con 19.86m precedendo lo spagnolo Carlos Tobalina (18.92m). Fabbri è ora atteso sulla pedana dello Stadio Olimpico di Roma per il Golden Gala, dove sfiderà sette atleti con un personale oltre i 22 metri.

Leonardo Fabbri:

Sono contento per la costanza oltre i 20 metri, ma ora bisogna andare oltre. Oggi non ero al 100 % per una piccola contrattura all’adduttore dopo la gara di Castiglione della Pescaia. Nei primi lanci ho avuto un po' di paura. Non vedo l’ora di essere in pedana al Golden Gala. Spero ci sia tanto pubblico e voglio sentire il calore della gente

Il siciliano Filippo Randazzo ha vinto il salto in lungo maschile sfiorando di un niente la barriera degli 8 metri con 7.98m.

Il pubblico di casa ha festeggiato la seconda vittoria consecutiva della beniamina locale Luminosa Bogliolo, che ha migliorato di sette centesimi il record stagionale sui 100 ostacoli firmando la terza migliore prestazione della sua carriera con 13”14 un anno dopo aver infranto la barriera dei 13 secondi con 12”99 su questa pista. Bogliolo ha preceduto Giulia Pennella (13”30) e Angelika Wegierska (13”52), L’ostacolista di Albenga allenata da Ezio Madonia e Antonio Dotti era la “poster-girl” del meeting e l’immagine della sua vittoria dell’anno scorso era ben visibile su tutti i manifesti promozionali del meeting.

Luminosa Bogliolo:

Non è stata la gara dell’anno scorso. Nella passate edizione ero arrivata a Savona con più gare sulle spalle ma sono comunque soddisfatta di aver corso in 13”14. E’ sempre bello gareggiare in casa

Il campione italiano e semifinalista europeo indoor Lorenzo Perini si è aggiudicato una gara molto combattuta sui 110 ostacoli al photo-finish in 13”67 precedendo per un centesimo di secondo Hassane Fofana, mentre Paolo Dal Molin si è classificato terzo con 13”74.

Due buone gare di lancio del giavellotto hanno visto i successi di Mauro Fraresso con 79.39m e di Zahra Bani con 59.01m. Fraresso ha confermato il suo ottimo periodo di forma realizzando la seconda migliore prestazione della sua carriera dopo l’81.79m realizzato lo scorso inverno a Lucca. Il giavellottista veneto ha battuto il forte romeno Alexandru Novac, secondo con 77.39m e il ventitreenne Roberto Orlando (76.35m). La veterana Zahra Bani ha battuto la campionessa italiana Sara Jemai (56.93m) e la vice campionessa europea juniores di Grosseto 2017 Carolina Visca (55.22m) e la primatista italiana under 23 Sara Zabarino (53.55m).

Tobia Bocchi ha sfiorato il record personale nel salto triplo con 16.50m

Il canadese Brandon Rodney (bronzo olimpico della staffetta 4x100 a Rio de Janeiro e compagno di squadra di André De Grasse e di Aaron Brown) ha vinto i 200 metri in 20”57 tre giorni dopo il successo a Castiglione della Pescaia precedendo il francese Mickael Meba Zeze (20”77) e l’olandese Solomon Bockarie (20”96). Il recente finalista della staffetta 4x100 alle World Relays di Yokohama 2019 Davide Manenti è stato il migliore degli italiani in quarta posizione in 21”03 davanti al sesto classificato degli ultimi Europei di Berlino Eseosa Desalu (21”16).

La britannica Georgina Adam si è imposta sui 200 metri in 23”72 davanti alla portacolori di Trinidad and Tobago Semoy Hackett (23”78), all’azzurra dei 400 ostacoli e della staffetta 4x400 Ayomide Folorunso (23”84) e alla giovane lombarda Alessia Pavese (23”86).

Lo statunitense Michael Berry si è imposto sui 400 metri maschili in 46”21 davanti al campione italiano indoor Michele Tricca (46”46) e a Brayan Lpez (46”93). Il giro di pista al femminile ha visto il successo della britannica Zoey Clark in 53”04 davanti all’azzurra della staffetta 4x400 delle World Relays di Yokohama Giancarla Trevisan (53”12).