Lo ha comunicato il club con una notizia sul proprio sito. Il tecnico, da tre anni a Bergamo, guiderà la squadra in Champions League dopo la storica qualificazione.

di Alberto Casella - 29/05/2019 16:32 | aggiornato 29/05/2019 16:39

Mancava solo il crisma dell'ufficialità ed è arrivato nel primo pomeriggio attraverso una notizia pubblicata sul sito ufficiale dell'Atalanta: Gian Piero Gasperini sarà alla guida della Dea bergamasca anche nella prossima stagione. Questo il testo integrale del comunicato:

Atalanta e Gian Piero Gasperini avanti insieme. "Con grande soddisfazione posso confermare che il rapporto fra l’Atalanta ed il nostro allenatore Gian Piero Gasperini prosegue”. A dichiararlo è il Presidente Antonio Percassi che aggiunge: “Un percorso di crescita che va avanti con l’obiettivo di dare continuità a quanto di importante è stato costruito in queste ultime tre stagioni. E proprio in virtù di questo momento storico che sta vivendo la nostra Società ci sarà anche un ulteriore maggior coinvolgimento di mio figlio Luca in tutti quelli che sono gli aspetti di natura tecnica legati alla Prima squadra.Non posso ora che augurare a tutti buon lavoro e come sempre FORZA ATALANTA".

Era nell'aria. Del resto dopo tre anni ricchi di grandi soddisfazioni con l'Atalanta sia nel cammino in Serie A - un quarto, un settimo e un incredibile terzo posto pochi giorni fa che ha portato in dote la qualificazione alla Champions League - un coraggioso percorso in Europa League la stagione scorsa e la finale di Coppa Italia disputata quest'anno contro la Lazio, lasciare sarebbe stato un peccato. C'è da finire il lavoro e Gasp sarà alla guida.

Atalanta: la conferma di Gasperini è arrivata dalle parole di Percassi sul sito del club

Atalanta, è ufficiale: Gasperini rimane

Di lui si era parlato nelle scorse settimane per la panchina del Milan e soprattutto per quella della Roma, ma ora giallorossi e rossoneri dovranno rivolgersi altrove: Gasperini rimane all'Atalanta e proverà il brivido di guidarla in Champions League. Quasi un doppio storico esordio per entrambi, per il club che l'Europa l'aveva già frequentata più volte in passato, ma mai ai livelli più alti, e per il tecnico la cui carriera aveva solo brevemente incrociato il percorso che porta alla coppa dalle grandi orecchie.

Nel curriculum del 61enne allenatore piemontese, che ha un discreto passato da centrocampista speso soprattutto con le maglie di Palermo e Pescara, un precedente in Champions League effettivamente c'è. Risale al periodo più amaro e che lui stesso ricorda meno volentieri del suo cammino: la breve parentesi all'Inter. Fu un mese e mezzo molto difficile, con 4 sconfitte, compresa quella europea in casa contro i turchi del Trabzonspor, e un pareggio in 5 partite.

Ma a Bergamo Gasp ha trovato tutto un altro ambiente, una società strutturata che lo appoggia in tutto e per tutto e sicuramente, pur partendo dalla quarta fascia del sorteggio, l'Atalanta saprà farsi valere. Senza mai snaturare il suo gioco, come ha sempre fatto in questi tre anni.