Se Emery dovesse battere il Chelsea, diventerebbe il primo allenatore a vincere per quattro volte questa coppa: "Per me è una competizione speciale, possiamo farcela".

di MarcoValerio Bava - 29/05/2019 10:51

Lui è Mr.Europa League, la sua bacheca ne mette in mostra già tre di coppe, vinte tutte con il Siviglia tra il 2013 e il 2016. Un record che condivide con Giovanni Trapattoni. Unai Emery ora vuole calare il poker, sempre con il bianco e il rosso addosso, ma non quello andaluso, bensì quello dell'Arsenal che lo ha scelto in estate per prendere il posto del totem Wenger. L'esperienza in campionato è stata piuttosto deludente.

Il quinto posto in Premier, infatti, per ora taglia fuori i Gunners dalla prossima Champions, ma se Aubameyang e compagni dovessero alzare al cielo di Baku quella un tempo era la Coppa Uefa ecco che arriverebbe il pass pure per la tanto agognata Champions. Ed ecco che d'un tratto la stagione dell'Arsenal diventerebbe più che positiva.

Emery ci tiene, vincere l'Europa League con questo club avrebbe un sapore speciale, anche perché la bacheca internazionale dei Gunners non è proprio ricca. La Coppa delle Coppe del 1994 è l'unico trofeo riconosciuto dall'Uefa. C'è poi la vecchia Coppa delle Fiere, vinta nel '70, che però non ha certo il lustro e la considerazione di competizioni più affascinanti e blasonate. Nel nord di Londra, insomma, c'è fame di vittoria, fame d'Europa.

Arsenal, Emery: "Europa League speciale, vogliamo vincere"

Il rapporto tra Unai e l'Europa League è d'amore. È un legame profondo, che il tecnico ora vuole rinsaldare. Sarebbe il primo a vincere per quattro volte questa coppa e sprona i suoi a dare il massimo:

Ho già vinto per tre volte questo trofeo e i miei giocatori devono sapere che l’Europa League è speciale, devono dare il massimo. Noi a inizio stagione avevamo come obiettivo quello di arrivare in Champions e ora abbiamo questa chance. Dobbiamo puntare ad alzare questa coppa, il resto verrà da sé. Abbiamo i mezzi per far bene, dobbiamo giocare come sappiamo.

Di fronte ci sarà il Chelsea, in un derby di Londra che si preannuncia incandescente, nonostante il ridotto numero di tifosi al seguito a causa della scelta logistica poco felice dell'Uefa. Emery non ha paura dei Blues:

Il Chelsea ha già vinto questa competizione e daranno tutto per vincere ancora. Non penso che l'essere già in Champions possa condizionarli in qualche modo. I loro obiettivi saranno uguali ai nostri, vogliamo dare una gioia ai tifosi, sono sicuro che la mia squadra giocherà una partita importante e farà bene.

Arsenal, Emery su Cech: "Un grande uomo"

Emery: "Qui sono a casa, mentre a Parigi..."

Quella di Baku sarà l'ultima partita in carriera di Cech. Il portiere ceco, ex Chelsea, poi appenderà i guantoni al chiodo. Una leggenda dice addio nella partita forse più speciale, perché si affrontano le due squadre che più tutte hanno segnato la sua vita sportiva. Emery ne tesse le lodi:

Rispetto tanto Peter, la sua carriera è incredibile. È una grande persona, prima che un portiere eccezionale. Merita la nostra fiducia, la sua carriera dimostra che è un signore.

Al quotidiano El Mundo, poi, Emery ha parlato anche del suo rapporto con l'Arsenal. Un rapporto a suo dire molto diverso rispetto a quello che aveva con l'ambiente parigino: