Sempre in zona promozione da inizio stagione, nel finale tre sconfitte consecutive fanno sprofondare gli anseatici al 4° posto: obiettivo clamorosamente fallito.

29/05/2019

Il piano era quello di affrontare un anno di transizione, poi l'orologio del Volksparkstadion avrebbe ripreso a contare i giorni di permanenza in Bundesliga. Invece no, l'Amburgo ha incredibilmente fallito l'obiettivo del ritorno nella massima serie tedesca, dopo una Zweite Liga condotta per larga parte nelle prime due posizioni prima di sprofondare durante il rush finale contro Colonia, Paderborn e Union Berlino.

Le prime due hanno centrato la promozione diretta, mentre la squadra di Berlino Est ha conquistato il traguardo della Bundesliga per la prima volta nella sua storia grazie al doppio pareggio nel playoff con lo Stoccarda, terzultimo in prima divisione. Un obiettivo, quello dello spareggio, che fino a pochi mesi fa sarebbe stato considerato un flop dall'Amburgo, stabilmente in corsa per la promozione diretta e per la vittoria del campionato.

Un girone di ritorno sotto le aspettative, culminato con le ultime 10 giornate in linea con la zona retrocessione. Soltanto 2 vittorie, a fronte di 3 pareggi e ben 5 sconfitte: un bottino talmente magro da dilapidarne un altro, soprattutto nelle ultime 5 giornate. Un solo successo all'ultima giornata, ormai ininfluente, dopo 3 pesantissimi ko e un pareggio.

L'esordio in Zweite Liga è un autentico pugno in faccia per l'Amburgo, che scende per la prima volta in seconda serie con la certezza del blasone superiore a tutte le altre. In campo, però, è un'altra cosa: si comincia al Volksparkstadion e l'Holstein Kiel sbanca 3-0 lo stadio della nobile decaduta. La reazione è rabbiosa, 5 vittorie consecutive tra agosto e settembre per issarsi in vetta al campionato, poi un'altra mazzata: 0-5 in casa contro il Regensburg, per la seconda scioccante sconfitta in stagione.

I ko improvvisi sembrano servire: l'Amburgo inanella una serie di 11 risultati utili consecutivi che mantengono la squadra nelle primissime posizioni. Ben 7 vittorie e 4 pareggi a ridosso di Natale, quando comincia il girone di ritorno. Kiel è un nome ancora amaro, sconfitta 3-1 in trasferta e zero punti con una delle principali concorrenti al vertice.

Da Kiel, però, cominciano anche i problemi che nemmeno l'attacco può reggere da solo. Lasogga mette a segno 19 gol tra campionato e DFB Pokal, ma sono solo 4 da febbraio in poi. La squadra comincia a perdere quota, pur mantenendosi in piena lotta per la promozione diretta. Molla proprio il Kiel, mentre il Colonia legittima la sua posizione in vetta e il Paderborn si fa strada tra chi non corre.

L'Amburgo è una di queste: tra febbraio e marzo arrivano 4 vittorie in 5 partite, ma è l'ultimo squillo della stagione. Dal 16 marzo al 12 maggio arrivano 3 pareggi e 5 sconfitte, un bilancio disastroso di cui approfitta anche l'Union Berlino. La seconda squadra della capitale vede scappare Colonia e Paderborn in Bundesliga, ma è la più determinata a raggiungerle.

Il suicidio sportivo dell'Amburgo si consuma a fine aprile: una squadra allo sbando perde 2-0 proprio in casa dell'Union, ne prende 3 al Volksparkstadion da un Ingolstadt poi retrocesso agli spareggi e chiude il cerchio con 4 gol incassati dal Paderborn promosso in Bundesliga. L'Union arriva a +3 all'ultima giornata, quando pareggia a Bochum e si assicura lo spareggio poi vinto con lo Stoccarda. Inutile il 3-0 della squadra di Wolf ai danni del Duisburg: alla fine è 4° posto a 56 punti, ad uno solo di distanza dal podio.

L'Amburgo spreca tutto nel girone di ritorno: delusione tra i tifosi, costretti ad un altro anno in Zweite Liga

Un altro anno in Zweite Liga

La stagione 2019/2020 sarà la seconda in assoluta in Zweite Liga per l'Amburgo. Non è bastato Lasogga, autentico trascinatore nella prima parte di stagione nonostante gli infortuni, così come non è bastato il cambio di allenatore ad ottobre: Hans Wolf ha sostituito Christian Titz, riuscendo a dilapidare il vantaggio accumulato nel girone d'andata.

Con la retrocessione di Stoccarda, Norimberga e Hannover, 3 pretendenti all'immediato ritorno in Bundesliga, c'è la sensazione che l'Amburgo abbia appena sprecato l'occasione migliore per tornare subito tra i grandi. Una scossa in estate, i risultati e la continuità potranno cambiare l'inerzia che dura dalla dolorosa retrocessione di un anno fa.