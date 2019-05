Appesi gli scarpini al chiodo a 39 anni, quello che viene considerato tra i più forti centrocampisti di sempre dalla prossima stagione guiderà il club qatariota dove ha concluso la carriera. I modelli? Cruijff e Guardiola.

0 condivisioni

di Simone Cola - 28/05/2019 17:13 | aggiornato 28/05/2019 17:18

È opinione comune piuttosto diffusa che per un ex calciatore che decide di cimentarsi nel difficile ruolo di allenatore l'aver giocato come centrocampista fornisca decisamente un passo in più, dato che chi opera a metà campo è di solito istintivamente più portato a osservare e analizzare il gioco nella sua interezza, caratteristica che sicuramente può essere determinante in panchina.

Gli esempi illustri, da Allegri a Guardiola, in questo senso certo non mancano, e dalla prossima stagione un altro nobile rappresentante del ruolo sarà chiamato a mettersi alla prova come allenatore, trasferendo nel nuovo ruolo tutte le conoscenze accumulate in oltre 1000 gare da professionista ad altissimo livello: si tratta di Xavier Hernández Creus, meglio conosciuto come Xavi, iconico quanto magnifico cervello, in coppia con Iniesta, del miglior Barcellona della storia e della Spagna capace dal 2008 al 2012 di conquistare due Europei e i Mondiali in Sudafrica.

A meno di un mese dall'annunciato addio al calcio come giocatore - avvenuto lo scorso 2 maggio in seguito alla conclusione della Qatar Stars League 2018/2019 - il centrocampista spagnolo è stato infatti nominato nuovo allenatore dell'Al-Sadd, il club in cui ha trascorso gli ultimi 4 anni di una carriera straordinaria che lo ha visto raggiungere i più alti vertici del calcio al punto da essere considerato uno dei più forti calciatori di sempre.

I tifosi dell'Al-Sadd salutano lo Xavi giocatore e sono pronti ad abbracciarlo nelle nuove vesti di allenatore.

Xavi inizia la sua seconda vita: allenerà l'Al-Sadd

Nella sua nuova avventura, Xavi sarà affiancato da un nutrito staff di collaboratori spagnoli comprendente il fratello Oscar, Sergio Oriol, Ivan Torres, José Manuel, David Baratas, Antonio Lobo, Sergio Garcia e Antonio Tramulas, come annunciato dallo stesso Al-Sadd su Twitter. In campo l'ex campione - che in campo ha trascinato l'Al-Sadd alla vittoria di 3 coppe nazionali e l'ultima edizione del campionato - dovrebbe poter contare ancora sul mediano ex Atletico Madrid Gabi, che nel corso della stagione appena conclusa gli ha coperto le spalle mentre disputava le ultime gare di una carriera straordinaria.

Dal 1998 al 2015 Xavi ha conquistato con il Barcellona ben 27 trofei ed è stato, più di chiunque altro, il giocatore che ha trasformato il gioco blaugrana: grazie alla visione di gioco straordinaria, al perfetto controllo del pallone e alla capacità innata di farsi trovare sempre dove doveva essere, il centrocampista è stato un punto fermo di un club che dal suo addio ancora non è riuscito a trovare un degno erede.

Espressione massima della filosofia calcistica del Barcellona, dalle basi gettate a suo tempo da Johan Cruijff al Tiki Taka di Pep Guardiola, Xavi ha già annunciato che sarà proprio il calcio appreso in blaugrana la sua principale fonte d'ispirazione in panchina, avventura che comincerà non appena avrà concluso il corso come allenatore che sta attualmente svolgendo a Las Rozas. L'Al-Sadd peraltro si preparerà in vista della prossima stagione proprio nei pressi di Barcellona, a Girona, nella seconda metà di luglio. A pochi chilometri da quella che l'ex campione sente ancora come casa sua e che un giorno, c'è da scommetterci, assisterà al suo ritorno.