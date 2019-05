Dal Times Union Center di Albany, la penultima puntata del roster rosso prima di Super ShowDown, il prossimo PPV che si terrà in Arabia Saudita.

Fase di transizione per la WWE, esattamente a metà tra l'ultimo PPV, Money in the Bank, e il prossimo, Super ShowDown 2019 (in programma venerdì 7 giugno al King Abdullah International Stadium di Jeddah). Nella puntata di Raw del 27 maggio 2019 che stiamo per raccontarvi, dunque, parleremo ancora degli effetti della valigetta sul roster rosso, ma anche degli scenari futuri che saranno affrontati tra due settimane in Arabia Saudita.

Tra le WWE News proposte dal sito ufficiale della World Wrestling Entertainment per lo show di oggi, c'è ovviamente l'attesa scelta di Brock Lesnar, annunciata la scorsa settimana dal suo manager Paul Heyman.

Chi deciderà di affrontare The Beast? L'Universal Champion, Seth Rollins, o il WWE Champion, Kofi Kingston? Attesi poi sviluppi nella faida per l'United States Championship tra Rey Mysterio e Samoa Joe, così come c'è curiosità di sapere se R-Truth resterà ancora detentore della cintura 24/7 al termine di questa puntata.

WWE Raw 27 maggio 2019: la scelta di Brock Lesnar

E ancora, altre WWE News saranno concentrate sul titolo femminile di Raw, per capire se Lacey Evans continuerà a insidiare il regno della campionessa Becky Lynch (passata a tutti gli effetti nel roster rosso), oppure ci sarà una nuova avversaria in serbo per l'ex Becky2Belts.

In extremis è stato aggiunto anche un Fatal 4-Way Match tra Braun Strowman, Bobby Lashley, The Miz e AJ Styles con in palio una title shot per affrontare Seth Rollins a Super ShowDown.

Questo e molto altro vi racconteremo come sempre qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, dove potrete trovare come al solito WWE News e Highlights dello show.

Brock Lesnar si confronta con Seth Rollins e Kofi Kingston

Il WWE Champion e l'Universal Champion sono ansiosi di conoscere contro che The Beast Incarnate incasserà la valigetta.

Dolph Ziggler attacca Xavier Woods e manda un messaggio

Lo Showoff spiega perché ha attaccato Kofi Kingston due volte in questa strada verso la sua title shot alla WWE Championship a Super ShowDown.

Shane McMahon vs Lance Anoa’i

Shane McMahon racconta la rivalità della sua famiglia con The Big Dog. Poi "The Best in the World" e Drew McIntyre umiliano un cugino di Roman Reigns e rendono la loro rivalità con l'ex Universal Champions ancora più personale.

Seth Rollins faccia a faccia con Brock Lesnar

"The Purveyor of Paranoia" viene a sapere che avrà un intero anno per incassare il suo Money in the Bank.

Baron Corbin aggredisce AJ Styles

Mentre The Phenomenal One descrive l'infortunio subito a WWE Money in the Bank, The Lone Wolf lo colpisce.

Becky Lynch e Nikki Cross vs The IIconics

The Man fa squadra con l'imprevedibile Nikki Cross per combattere le WWE Women's Tag Team Champions.

Cesaro vs Ricochet

Ricochet continua la sua rivalità ad alta tensione con Cesaro a Raw.

Rey Mysterio riconsegnerà il titolo la prossima settimana

A causa di una lussazione alla spalla dovuta all'aggressione subita da Samoa Joe, Rey Mysterio renderà vacante il titolo degli Stati Uniti la prossima settimana.

Tensione tra The Usos e i Revival

La tensione sale quando Scott Dawson e Dash Wilder si presentano al barbecue dei The Usos.

Braun Strowman vs Baron Corbin vs The Miz vs Bobby Lashley

Quattro Superstar in competizione per aggiudicarsi il diritto di sfidare Seth Rollins per l'Universal Championship a Super ShowDown.

I giochi di Bray Wyatt played nella "Firefly Fun House"

Bray Wyatt gioca al "limbo", ma lo fa a suo modo...

Il roster di Raw roster ha inseguito il campione 24/7 R-Truth durante il Memorial Day party degli Usos

Sami Zayn il primo ospite della "Sedia elettrica"

Sami Zayn si sottopone a un nuovo tipo di intervista, in cui il pubblico può fare qualsiasi domanda. Ma lui le repute tutte noiose e fa anche riferimento alla AEW (anche se questo passaggio viene poi tagliato nel video ufficiale): "Potevate anche chiedermi di quello...". Poi arriva Seth Rollins e fa partire il match.

Sami Zayn vs Seth Rollins

The Beast Slayer affronta Sami Zayn in un match, sotto lo sguardo di Brock Lesnar con la sua valigetta del Money in the Bank.