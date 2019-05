Il montepremi totale del secondo Grande Slam della stagione supera i 42 milioni di euro. Ai vincitori dei singolari ne vengono assegnati 2,3.

28/05/2019

Il 26 maggio ha avuto inizio il Roland Garros 2019, che tra le principali novità presenta un montepremi totale dell’8% più ricco rispetto allo scorso anno. La 118esima edizione dell’Open di Francia mette in palio una cifra complessiva di 42.661.000 euro.

Fino all’8 e al 9 giugno, quando termineranno rispettivamente il torneo femminile e quello maschile, i più forti tennisti di tutto il mondo si sfideranno sulla terra rossa per accaparrarsi parte del generoso bottino del secondo Grande Slam della stagione.

Stando a quanto riportato dal sito ufficiale del torneo, Bernard Giudicelli - il presidente della federazione francese di tennis - e Guy Forget - il direttore del Roland Garros -, hanno deciso di comune accordo di creare un montepremi ben bilanciato. A questo fine hanno tentato di ridurre il gap tra le cifre che arricchiscono i conti correnti dei vincitori e quelle che vengono percepite dai tennisti eliminati al primo turno.

Roland Garros, i premi del singolare (maschile e femminile)

I vertici del Roland Garros hanno scelto di fissare a 2,3 milioni di euro - 100mila in più rispetto allo scorso anno - i premi dei vincitori dei singolari maschili e femminili e di aumentare a 46mila euro la gratifica di chi, invece, non riesce ad arrivare al secondo turno. Ai finalisti vengono assegnati 1,18 milioni; ai semifinalisti 590mila euro.

Vincitore: 2.300.000 euro

Finalista: 1.180.000

Semifinalista: 590.000

Quarti di finale: 415.000

Ottavi di finale: 243.000

Terzo turno: 143.000

Secondo turno: 87.000

Primo turno: 46.000

Rafael Nadal, vincitore singolo maschile del Roland Garros 2018

Singolari, i premi delle qualificazioni

Le modifiche apportate al prize money complessivo riguardano anche le somme che vengono assegnate ai tennisti che non riescono a superare i tre step delle qualificazioni. Come riportato dal portale Calcioefinanza.it, infatti, rispetto allo scorso anno cresce del 16% il premio degli eliminati al primo turno, dell'11% quello di chi si ferma al secondo e del 14% la ricompensa per coloro che mancano di un soffio il tabellone principale.

Terzo turno: 24.000 euro

Secondo turno: 12.250

Primo turno: 7.000

Quanto incassano i vincitori del doppio

Anche i tennisti impegnati nel doppio maschile e femminile vedono crescere il premio destinato ai vincitori della finale. Si passa dai 560mila euro del 2018 ai 580mila di quest'anno. Stesso discorso per chi viene eliminato al primo turno: rispetto allo scorso anno ci sono 500 euro in più in palio. Chi trionfa nel doppio misto, invece, riceve 122mila euro.