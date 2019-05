La sconfitta nella finale playoff contro il Charlton è lo specchio di un altro anno amaro: i Black Cats non riescono a reagire dopo la doppia retrocessione.

di Antonio Gargano - 28/05/2019 18:55 | aggiornato 28/05/2019 19:00

È passato soltanto un anno da quando Netflix lanciava "Sunderland 'Til I Die", la docu-serie sulla stagione della squadra in Championship dopo la retrocessione dalla Premier League. Avrebbe dovuto raccontare da vicino la scalata dei Black Cats, nettamente favoriti per la risalita nella prima divisione inglese. L'esito finale è stato l'esatto opposto: ultimo posto e retrocessione in League One.

La discesa in terza serie è stato un incubo per tutta la città di Sunderland, che dalla stagione 1988/1989 aveva sempre navigato tra le prime due categorie del calcio britannico. Passare in appena 2 anni dalle trasferte nei principali stadi di Londra, del Merseyside o della Greater Manchester a quelle di Accrington, Scunthorpe e Fleetwood era quanto di più lontano dai piani dei tifosi, costretti a lottare con squadre che, soltanto pochi anni fa, erano avversari di transizione nel cammino della FA Cup.

Congratulations on your promotion, @CAFCOfficial.



To our supporters, thank you to each and every one of you who backed us this season. Today was an incredibly tough one to take, but together, we will be back.#SAFC pic.twitter.com/CECPpe5Ote — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) May 26, 2019

La prima stagione in League One dopo 30 anni di assenza è finita con un'altra grande delusione per i Black Cats: playoff conquistati dopo aver rincorso invano il secondo posto e sconfitta nella finale di Wembley contro un'altra vecchia conoscenza della Premier League, il Charlton, che ha raggiunto in Championship le altre due squadre promosse direttamente, Luton e Barnsley.

La stagione parte con la vendita di Ellis Short. Il proprietario del Sunderland cede la proprietà ad un consorzio di investitori internazionali capitanato da Stewart Donald, già presidente dell'Eastleigh FC in quinta serie. L'obiettivo, ovviamente, è quello di risalire in Championship in un solo anno, nonostante la concorrenza di un Peterborough subito agguerrito e di un neopromosso Luton con un organico di spessore.

I risultati iniziali sono incoraggianti e proprio dal pareggio in casa del Luton comincia una serie positiva che porta dal 7° al 2° posto. I 2 punti in 3 partite nella prima metà di settembre, però, sono un segnale preoccupante che allontana il Sunderland dalla promozione diretta. Ci torna a novembre, rimanendo al secondo posto per un mese, ma non dura: troppi pareggi lungo il cammino dei Black Cats. A fine stagione saranno addirittura 19 su 46 partite, contro le 5 sconfitte e le 22 vittorie.

A questo punto della stagione, arriva quello che viene indicato come il turning point della stagione: Josh Maja, dopo 15 gol in 24 partite, non rinnova il suo contratto con il club e firma per il Bordeaux, lasciando il Sunderland senza il suo trascinatore di inizio stagione. La lotta per la Championship, senza un adeguato sostituto, si complica immediatamente.

Josh Maja trascina il Sunderland fino alla finestra invernale: va al Bordeaux dopo il mancato rinnovo del contratto

L'ultima volta in zona promozione diretta arriva ad aprile, dopo il pareggio casalingo contro il Burton. È un fuoco di paglia, perché il rocambolesco 4-5 incassato dal Coventry allontana nuovamente la squadra di Jack Ross dalla Championship. Nel momento decisivo, il gruppo molla la rincorsa al Barnsley: 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 partite di regular season. Il Sunderland chiude al quinto posto, con l'handicap del ritorno in trasferta nella semifinale playoff.

This is how the League One table finishes 👇#AFCW's great escape is confirmed by the narrowest of margins...



...and #CAFC's big win sees them secure third spot and completely shake up the play-offs! pic.twitter.com/8jDl3JMu3B — BBC London Sport (@BBCLondonSport) May 4, 2019

I playoff condannano il Sunderland

Il primo scoglio è una nobile decaduta come il Portsmouth, che 10 anni fa esordiva in Coppa UEFA. Vittoria per 1-0 allo Stadium of Light, 0-0 a Fratton Park e qualificazione alla finale di Wembley. Dall'altra parte c'è il Charlton, che elimina il Doncaster e va a giocarsi l'accesso alla Championship da terza in classifica.

In gara secca, gli Addicks la spuntano al 94'. È la fotografia della stagione del Sunderland, che rincorre la promozione con tutte le forze possibili ma crolla sul più bello. Finisce 2-1 per il Charlton, che rimonta l'iniziale autogol di Sarr con le due reti di Purrington e Bauer.

La festa di Wembley non è per i Black Cats, che incantano l'Inghilterra con i suoi tifosi per le strade di Londra nel prepartita, ma tornano nel nord-est senza il pass per la seconda divisione.

Per la prima volta nella sua storia, il Sunderland dovrà affrontare due stagioni consecutive fuori da Premier League e Championship. Nell'unico precedente in terza serie, quello della stagione 1987/1988, era arrivata l'immediata vittoria del campionato. Stavolta non è andata così: la città ne risente, ma è pronta a rialzarsi per un secondo tentativo.