Terremoto in Spagna. Nella giornata odierna decine di calciatori militanti in Liga e Segunda Division sono stati arrestati con l'accusa di far parte di un'organizzazione criminale che trucca gli incontri e trae benefici dalle scommesse sportive.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK