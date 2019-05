Tra coloro che non accoglierebbero volentieri l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus c'è Giampierio Mughini. Il giornalista, noto tifoso bianconero, ha parlato così a Tiki Taka, trasmissione in onda su Canale 5 di cui è ospite fisso:

Ma davvero dobbiamo pagare il pizzo al Chelsea per prenderci Sarri? Abbiamo congedato Allegri con quel curriculum di vittorie per prendere un allenatore che è sì bravo, ma bisogna vedere con che materiale ha lavorato. Chi arriva alla Juve non è che arriva e spiega ai giocatori come si gioca, la Juve ha della gente che sa come si gioca e quindi l’allenatore deve avere duttilità ed intelligenza