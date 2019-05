Dagli Emirati Arabi sarebbe arrivata un'intesa per chiudere l'operazione sulla base di 350 milioni di sterline.

28/05/2019

Una nuova proprietà araba è pronta a fare il suo ingresso del mondo del calcio. Il club fortunato è in Inghilterra, precisamente in Premier League. E andando ancora più nel dettaglio, l'indiscrezione ci porta direttamente al St. James Park, la casa del Newcastle United.

Proprio lì si sono indirizzate le mire dello sceicco Khaled bin Zayed al-Nahyan, cugino tra l'altro di un altro magnate proveniente dagli Emirati Arabi già presente da tempo nel mondo del football britannico, cioè lo sceicco Mansur bin Zayed Al-Nahyan, alla guida del Manchester City dal maggio 2013s.

Il Newcastle può tornare protagonista in Premier League

La famiglia reale di Abu Dhabi (anche se Khaled è stabilito a Dubai) ha già dimostrato di essere decisamente di manica larga e di non tirarsi indietro quando c'è da investire pesantemente nelle proprie imprese. Ecco perché i tifosi Magpies stanno sognando a occhi aperti da quando è uscita la notizia della trattativa in corso tra Khaled e l'attuale proprietario del club Mike Ashley. Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dall'Inghilterra (lo stesso Newcastle ha confermato il fatto che ci siano dei dialoghi in corso), sarebbe anche stato raggiunto un accordo sulla base di 350 milioni di sterline (poco meno di 400 milioni di euro).

Premier League, il Newcastle agli sceicchi

In realtà, però, sembra mancare ancora qualcosina per completare il passaggio di proprietà della storica società calcistica, fondata nel 1892 nella contea di Tyne and Wear. Su tutte, proprio la valutazione economica del club. Non è la prima volta che Khaled prova a entrare nel calcio inglese, già l'anno scorso aveva fatto un tentativo con il Liverpool, trovando però un secco no da parte dei Reds.

La situazione stavolta è ben diversa, il Newcastle ha mostrato la sua propensione al dialogo (d'altronde negli ultimi anni più volte la società ha cercato acquirenti) e l'accordo sarebbe davvero a un passo, come spiegato anche da un comunicato ufficiale diramato da Midhat Kidwai, amministratore delegato del Gruppo Bin Zayed:

Possiamo confermare che i rappresentanti di Sua Altezza, lo sceicco Khaled Bin Zayed al-Nahyan sono in trattativa con Mike Ashley e i suoi dirigenti per quanto riguarda una proposta di acquisizione del Newcastle United Football Club. Consideriamo un onore avere l’opportunità di basarci sul forte sostegno, sulla storia e sulla tradizione del club. Abbiamo trovato un accordo e stiamo lavorando duramente per completare al più presto l’operazione.

Insomma, un nuovo sceicco sta per fare il suo ingresso nel calcio. Altri soldi freschi pronti a rendere ancora più ricca la Premier League. E i tifosi del Newcastle United (vincitori di 4 campionati inglesi, ma tutti prima degli anni Trenta) hanno già cominciato a sognare.