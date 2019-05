Il club monegasco ha confermato il tecnico portoghese anche per la prossima stagione.

di Redazione Fox Sports - 28/05/2019 19:48 | aggiornato 28/05/2019 23:53

Il Monaco ha confermato Leonardo Jardim alla guida della prima squadra in vista della prossima stagione. L'annuncio è arrivato per bocca di Oleg Petrov, vice presidente e direttore generale del club monegasco, che ha parlato in occasione della festa annuale dedicata agli abbonati.

Reduce da una stagione a dir poco deludente in cui il Monaco si è classificato al quartultimo posto in Ligue 1, Jardim avrà il compito di risollevare i biancorossi e riportarli a combattere per le posizioni di vertice e per un piazzamento europeo.

Jardim si toglie quindi dalla lista dei candidati per la panchina del Milan, che aveva messo il luistano tra gli obiettivi. Per la sostituzione di Gattuso restano calde le piste italiane che portano a Di Francesco, Simone Inzaghi e Giampaolo.