Interrotto consensualmente il rapporto professionale tra il club rossonero e il tecnico calabrese. L'ad Gazidis: "Dal profondo del cuore, grazie Rino".

di Redazione Fox Sports - 28/05/2019 17:45 | aggiornato 28/05/2019 17:52

Gennaro Gattuso ha rescisso consensualmente il suo contratto col Milan, valevole fino al 2021, con effetto immediato. A comunicarlo la società rossonera in un comunicato. Ora il Milan "avvierà un processo - si legge - di selezione per il nuovo allenatore a cui affidare il team in vista della tournée estiva del Torneo ICC, del campionato di Serie A, della Coppa Italia e della prossima edizione di UEFA Europa League".

Non mancano ovviamente i ringraziamenti al tecnico calabrese, subentrato "in un momento difficile, migliorando la performance della squadra e portando il Club al più alto punteggio in classifica dalla stagione 2012/13". Così Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan: