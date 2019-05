Il tecnico rossonero ha deciso di rinunciare a due anni di ingaggio e ha preferito barattarli con gli stipendi per il suo intero staff.

di Redazione Fox Sports - 28/05/2019 15:44 | aggiornato 28/05/2019 15:49

Gennaro Gattuso ha deciso di lasciare il Milan dopo 18 mesi trascorsi alla guida della sua squadra del cuore. A breve arriverà l'ufficialità del suo addio ai rossoneri. Una scelta che ha sorpreso e reso orgogliosi i vertici Elliot per l'eleganza e la generosità dimostrata dal tecnico.

Come riporta Gianluca Di Marzio, Gattuso ha infatti rinunciato a due anni di ingaggio e ha preferito barattarli con gli stipendi per il suo intero staff (24 mensilità). Parliamo di un milione netto l’anno per due anni, vale a dire quattro lordi.

Un gesto da applausi che non tutti avrebbero fatto. Gattuso ha dato l'ennesima dimostrazione di essere una persona come poche altre nel mondo del calcio. Uno in grado di pensare anche agli interessi altrui e non solo al proprio tornaconto.