L'Olympique Marsiglia riparte da André Villas-Boas . Il tecnico portoghese classe 1977 prende il posto di Rudi Garcia, che ha lasciato dopo un deludentissimo quinto posto in Ligue 1 che non vale neanche l'accesso alla prossima Europa League. L'accordo tra l'ex assistente di José Mourinho e l'OM è stato trovato, restano solo da limare alcuni dettagli prima dell'annuncio ufficiale.

