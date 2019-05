Avanti con Marcelo Bielsa. Nonostante la sconfitta nei playoff di Championship e la mancata promozione in Premier League, il Leeds ha esercitato l'opzione per continuare il rapporto con il mannager argentino.

✍️ | #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season