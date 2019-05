Il Cavallino rampante mette nel mirino il titolo e comincia una nuova rivoluzione. L'obiettivo è battere la Mercedes già quest'anno.

di Antonio Russo - 28/05/2019 11:36 | aggiornato 28/05/2019 11:40

Se ti chiami Ferrari arrivare al 2° posto non può essere di certo un successo, ed è per questo che a Maranello si pensa costantemente a possibili soluzioni per tornare al vertice. La storia chiama, ma il Cavallino che abbiamo visto nelle ultime stagioni sembra tutto tranne che "rampante". Il titolo piloti manca ormai da 12 anni, da quando Raikkonen a Interlagos, contro ogni pronostico, riuscì a strapparlo dalle mani di Hamilton. Per quanto concerne quello costruttori, invece, gli anni di astinenza sono 11.

A poco sono servite le tante rivoluzioni di questi anni e molti sono stati i talenti (tra piloti e tecnici) fagocitati da un ambiente che ti schiaccia e ti distrugge. Tra i driver prima è stata la volta di Fernando Alonso e ora quella di Sebastian Vettel, che giunto in Rosso dall'alto dei suoi 4 titoli in Red Bull, sembra essere diventato d'improvviso un pilota "normale".

Alcuni fatti esterni di certo non hanno aiutato. L'improvvisa morte di Marchionne ha portato alla brusca interruzione dell'unica rivoluzione che negli ultimi anni stava finalmente funzionando. Il manager italo-canadese ha lasciato non a caso la Rossa al vertice del Mondiale prima della sua prematura dipartita.

Mattia Binotto è stato nominato team principal Ferrari nel 2019 al posto di Maurizio Arrivabene

Formula 1: sin qui 2019 da dimenticare per la Ferrari

Il 2019 della Rossa, partito come sempre carico di aspettative, non ha portato sin qui i risultati sperati. Il cambio al vertice con Binotto che ha sostituito Arrivabene nel ruolo di team principal non ha dato quella sterzata che doveva arrivare e quindi a Maranello si muove un nuovo terremoto.

L'unico punto fermo sembra essere ad oggi Mattia Binotto, ma attorno all'ingegnere italiano si muove un universo di idee pronto a stravolgere la Ferrari. Per prima cosa, già dal GP di Monaco, sono stati sollevati dai propri incarichi: Alessandro Cinelli, responsabile delle performance aerodinamiche e Giacomo Tortora, responsabile dell'area veicolo.

Intanto sono sempre più pressanti le voci che vorrebbero un ritorno di Simone Resta dall'Alfa Romeo-Sauber dopo i buoni risultati riscontrati dalla scuderia italo-svizzera ad inizio stagione.

Infine, come riportato da AS, i vertici della Ferrari avrebbero approvato in settimana un extra-budget per riprogettare completamente la sospensione anteriore, uno dei punti deboli di questa SF90. L'idea è quella di portare nelle prossime gare una versione nuova della monoposto che abbiamo visto sin qui per provare un ultimo assalto al titolo 2019.

Insomma siamo dinanzi ad un nuovo terremoto rosso. La speranza per tutti i tifosi della Ferrari però è che questa volta dalle macerie si cominci a costruire seriamente qualcosa di vincente dopo oltre una decade di brucianti sconfitte.