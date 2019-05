Lewis vince nelle stradine monegasche come Niki, con precisione, velocità e un pizzico di fortuna. Primo successo del 2019 nuovamente rimandato per Vettel, bocciati i box Ferrari e Red Bull.

di Mirko Colombi - 28/05/2019 06:53 | aggiornato 28/05/2019 07:58

Monte Carlo, il Gran Premio di Formula 1 con il numero più alto di vip presenti nei box ed in pit lane. Lustrini, passerelle, barche e tanta "upper class" nel Principato, ma quest'anno il solito spirito glamour era diverso. Tutto il paddock - mobile - e gli spettatori avevano nella testa e nel cuore chi non c'era più. Niki Lauda se ne è andato proprio qualche giorno prima dell'evento. Lasciando un grande ricordo ed un vuoto. Perché l'austriaco era un campione ed un esempio unico di uomo e professionista.

Con un sentimento di rispetto e riconoscenza, Lewis Hamilton ha gareggiato sfoggiando un casco che ricordava quello di Niki, tutto rosso, con tanto di nome e cognome del tre volte iridato. Due titoli con la Ferrari ed uno in McLaren per Lauda, autore di due affermazioni nelle strade monegasche. Hamilton ha totalizzato invece tre primi posti. Settantasette gradini del podio più alti lo score dell''inglese, che comanda la classifica piloti. The Hammer è stato fortunato e perfetto, un vero computer. Come Niki Lauda.

In un appuntamento stagionale vicino al disastro, Vettel salva la reputazione Ferrari. La sciocchezza madornale commessa in qualifica dal muretto di Maranello ha compromesso la gara di Leclerc, pilota di casa a Monte Carlo. Sebastian ha corso bene, ma non è mai stato in grado di attaccare la Mercedes del vincitore. Oppure, il tedesco non ha voluto. L'ennesimo errore avrebbe salutato definitivamente il treno mondiale, ancora aperto ma per lui in ritardo. Sul podio Valtteri Bottas, sfortunato dopo un inizio arrembante. I più spettacolari in pista sono stati Verstappen e Leclerc. Max ha pagato con cinque secondi di penalità la guida "pericolosa" nella corsia box. Charles voleva rimontare dalla sedicesima casella, però la troppa foga lo ha portato al contatto che gli è costato una gomma distrutta. Ed un mesto ritiro, l'ennesimo per lui in Formula 1.

Hamilton vince, Vettel è secondo. Entrambi soddisfatti sul podio della Formula 1 a Monte Carlo

Formula 1 di Monte Carlo, le pagelle

Lewis Hamilton - Promosso

Con il casco di intitolato a Niki Lauda il superstizioso, abitudinario e metodico Lewis approfitta della bandiera gialla esposta e dell’inconveniente capitato al compagno di squadra Bottas, costretto al doppio cambio gomme dopo una foratura nelle prime fasi di gara. Il Campione del Mondo è stato caparbio, ma anche fortunato, per ben due volte. Nella prima, l'inglese ha fruito del contatto sfiorato in pit lane da Verstappen con Bottas. La conseguente penalizzazione comminata all'olandese ha aiutato Lewis, consapevole del conto da pagare servito al rivale che lo insidiava.

In un secondo momento, la Mercedes e la Red Bull di Verstappen si sono toccate all'uscita del tunnel, Max è andato lungo alla chicane, Hamilton non ha riportato danni. Malgrado l’errore del box, che ha montato gomme medie non rivelatesi azzeccate, LH44 ha resistito al comando, rintuzzando gli attacchi del giovane Max. Come Lauda, Hamilton è veloce e calcolatore, un vero computer. Più di Niki, nel computo dei successi a Montecarlo. PROMOSSO

Sebastian Vettel - Rimandato

Protagonista di un Gran Premio regolare e senza sbavature, Vettel non ha però stupito. Contrariamente ad Hamilton, Sebastian non aveva il passo buono per la prima posizione. Diversamente da Verstappen, il tedesco non ha mai realmente attaccato. La vittoria 2019 tarda ad arrivare e, ricordiamolo, l’ultimo successo ottenuto dal quattro volte campione manca dal Belgio dell’anno scorso. In un weekend monegasco difficile per la Ferrari, Vettel è comunque felice, ma da lui ci si aspetta qualcosa di più: il gradino più alto del podio. Sicuramente, lui non voleva commettere un errore che avrebbe compromesso il campionato. Vedremo se in Canada sarà la volta buona. RIMANDATO

Team Ferrari e Red Bull - Bocciati

Verstappen non contento del quarto posto ottenuto nella Formula 1 di Monaco

Il box Ferrari ha sbagliato, in un momento rivelatosi poi cruciale. L’assurda strategia adottata dal muretto rosso in qualifica ha privilegiato Vettel ma penalizzato Leclerc, poi costretto a scattare dalla sedicesima casella. Aver valutato male il tempo siglato dal monegasco come valevole di prima fila, ha compromesso la gara di Charles, agitato e spinto poi a prendersi più di un rischio. Finito male.

Stravaganti pure le comunicazioni radio del box Red Bull con Verstappen. Dopo aver appreso della penalizzazione di 5 secondi comminata all’olandese, il team radio non ha propriamente suggerito una soluzione o strategia:

Max, ti hanno punito di 5 secondi. Dunque, puoi scontarli entrando nella pit lane o ti verranno conteggiati a corsa finita. Vedi tu che fare insomma

Ma come vedi tu? Con tutti i computer ed i calcoli in tempo reale fatti al muretto, lo staff dell’olandese non ha preso una decisione definitiva. Max avrebbe potuto vincere il Gran Premio, poiché più veloce di Hamilton nel finale. Il suo team si è accorto di questa possibilità quando restavano solo pochi passaggi alla bandiera a scacchi

Dai Max, è ora di attaccare Lewis, puoi farcela se dai tutto. Restano pochi giri, prova a superare Hamilton, mettiti in testa

Alla buon’ora. Entrambi superficiali, tutti e due BOCCIATI

La polo bagnata di Toto Wolff

Solitamente austero, composto e misurato, il manager austriaco è stato visto nel paddock barcollante ed irriconoscibile. A fine Gran Premio, Lewis Hamilton ha avuto una bella idea: un mega gavettone è stato servito dall'inglese al proprio boss che, anziché inveire con il pilota, lo ha incitato a ripetersi. Totale, la polo Mercedes della squadra ne è uscita bagnata fradicia, proprio come la tuta ignifuga di Lewis, che si è gettato nella piscina di fronte alla telecamere.

Bello vedere il box più vincente degli ultimi anni lasciarsi andare un po'. Forse - ci piace pensarlo - la presenza eterea dello scomparso Niki Lauda ha lasciato il segno e, confermare la leadership della squadra proprio nel difficile circuito cittadino di Monte Carlo, ha fatto tornare indietro nel tempo tutto lo staff anglo - tedesco, in festa come se si usava fare negli anni '70. Magari nel biennio 1975 - 1976, stagioni in cui Lauda vinse due volte il Gran Premio di Monaco. Anche se Niki guidava una Ferrari.

Leclerc, il sogno che è diventato un incubo

Sognava il podio, si è ritirato, Brutto weekend per Leclerc nella Formula 1 di Monte Carlo

Il piccolo Charles prendeva tutti i giorni l'autobus che lo portava direttamente alla scuola elementare. La cosa bella per lui era il tragitto: sebbene non fosse ancora un pilota professionista, lui guardava in tv le gesta e le azioni della Formula 1 e già conosceva tracciato e traiettorie del circuito cittadino monegasco. Lo stesso Leclerc non sapeva - pur sognandolo - che un giorno sarebbe stato anch'egli ammirato dai telespettatori e dai tanti presenti sui balconi sopra la pista.

Il sogno tinto rosso Ferrari è diventato però un incubo La prima sfiga (errore) patita si è consumata nel giorno di sabato. La cattiva strategia della sua squadra ha tarpato le ali di Charles, che si è ritrovato sedicesimo a qualifiche finite. Nessun problema, in gara proverò a rimontare. Lo ha detto e lo ha fatto, con cattivo successo. I sorpassi spettacolari ed al limite non sono per lui mancati, è mancata però la bandiera a scacchi. In un contatto tra la sua Ferrari ed una monoposto rivale, la gomma posteriore destra si taglia, lui continua e rovina il fondo vettura. Impossibile continuare, la macchina non rispondeva più ai comandi. Il podio della sua gara di casa è rimandato al prossimo anno.

Mercedes- rivali 6 a 0. Gioco, partita, incontro?!

Non accadeva dalla stagione 1988, ieri si è ripetuto un dato interessante. In quell'anno il team Mc Laren fece sue le prime sei corse della stagione, mettendo sul gradino più alto del podio Senna e Prost, in due galli più forti che giocavano per la stessa casa. Per la Mercedes si è ripetuto quel risultato tennistico: Bottas ha vinto due volte nel 2019, Hamilton le restanti quattro corse. Per il marchio tedesco è un dominio assoluto, dalle connotazioni tennistiche. Il torneo di Montecarlo vinto rappresenta il primo dei successi possibili di un Roland Garros della Formula 1? I team rivali, Ferrari e Red Bull su tutti, temono di sì.