A Baku, in conferenza stampa, alla vigilia della finale contro l'Arsenal, Sarri non spegne le voci sulla possibilità di approdare in bianconero: "Parlerò con il Chelsea".

di MarcoValerio Bava - 28/05/2019 21:42 | aggiornato 28/05/2019 21:49

Una finale da giocare, un futuro ancora da scrivere. Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa, a Baku, alla vigilia della finale di Europa League contro l'Arsenal, con lo sguardo che tradisce emozione. E non può essere altrimenti visto che per la prima volta in carriera si gioca un trofeo continentale. A invadergli la mente ci sono pensieri sulla formazione da mettere in campo, dubbi sulla condizione di alcuni giocatori, ma anche le riflessioni sul proprio domani professionale.

Il derby londinese con i Gunners è l'appuntamento più importante della stagione, una finale arrivata dopo un percorso piuttosto lineare (per non dire semplice), fatta eccezione per la semifinale contro l'Eintracht trascinata fino ai rigori e in cui è stato decisivo Kepa capace di neutralizzare due dei cinque rigori tedeschi.

Sarri sogna di alzare al cielo azero l'Europa League, sarebbe anche la risposta alle tante critiche ricevute in questi mesi dai media inglesi. Ma anche da buona parte del tifo Blues. Critiche per un gioco mai sbocciato, per alcuni screzi con Hazard, per le spese folli per arrivare a Jorginho. Ma i fatti hanno dato ragione al tecnico ex Napoli, capace di centrare la qualificazione alla prossima Champions e ora di giocarsi un'altra finale. Dopo quella di Coppa di Lega.

Sarri: "La Juventus? Prima parlo col Chelsea"

L'attesa per l'ultimo atto dell'Europa League è tanta. Ma è tanta anche l'attesa per conoscere il suo futuro. Sarri è uno dei nomi accostati alla panchina della Juventus, per molti quello in pole position per sostituire Allegri. Lui glissa, prova a dribblare la domanda, ma la sensazione è che la prossima stagione possa non sedere più sulla panchina del Chelsea che ha puntato Frank Lampard come prossimo manager:

Io alla Juventus? Ora penso alla finale, poi parlerò con il club, con cui ho un contratto per altri due anni, e vedremo. Io e i ragazzi adesso dobbiamo pensare solo alla partita. Ma non penso che i giudizi su di me cambieranno in base al risultato che uscirà domani dalla finale.

Respinge le critiche, protegge il suo lavoro, i risultati ottenuti alla guida di una squadra che era reduce da una stagione chiusa all'ottavo posto in Premier.

Secondo me la stagione è buona, abbiamo riportato il Chelsea in Champions. Molti dicono che questa è la partita più importante della mia carriera, questo non lo so, ho giocato partite importanti anche quando ero in Serie B.

Sarri parla di Hazard: "Deve migliorare"

Dubbi di formazione se ne porta dietro. Chi schierare in attacco? Giroud che è bomber di coppa e in Europa ha sempre giocato titolare? O dare fiducia a Higuain? Poi c'è il rebus Kante che è reduce da un infortunio e non è ancora al top.

Giroud per noi è stato importante in Europa, ha segnato tanto, devo capire se metterlo dentro o no. Kanté spero possa recuperare, la sua assenza per noi sarebbe un problema.

L'ultima battuta, Sarri, la dedica a Eden Hazard che a Baku -con tutta probabilità- giocherà la sua ultima partita con la maglia del Chelsea. Il Real Madrid lo aspetta. Ma il tecnico non risparmia una frecciata:

Durante le partite lo vedi giocare ed è un piacere, ma durante la settimane a volte è problematico. Hazard è uno dei più importanti giocatori del mondo, ma può fare meglio e diventare il più forte perché le caratteristiche per essere il migliore.

Ultimo atto di un rapporto non sempre felice. Poi le loro strade di separeranno. Hazard con destinazione Madrid. Sarri chissà...