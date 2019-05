Incontro tra il delegato del governo d Madrid, Maria Paz Garcia, gli organismi dello stato, della Liga e dell'Atletico Madrid.

28/05/2019

La finale di Champions League di sabato 31 maggio si avvicina, Madrid si prepara per mettere tutti i tifosi in arrivo dall'Inghilterra (e non solo) nelle condizioni di seguire l'attesissima sfida tra Tottenham e Liverpool nelle massime condizioni di sicurezza possibili, scongiurando sul nascere il pericolo degli hooligans e di eventuali disordini fuori e dentro lo stadio.

Si stima infatti che nella Capitale spagnola ci saranno almeno 17mila sostenitori di ciascuna delle due squadre di Premier League, più ovviamente gli appassionati neutrali provenienti da diversi punti della Spagna e dell'Europa, per raggiungere un totale di 67mila spettatori a riempire il Wanda Metropolitano.

Per far fronte a questo grande afflusso di tifosi, il delegato del governo, Maria Paz Garcia, ha incontro a Madrid tutti gli organismi di sicurezza dello stato, il capo della sicurezza della UEFA, più i rappresentanti della RFEF e dell'Atletico Madrid, in modo di delineare la strategia da adottare per far sì che la finale di Champions League sia solo una festa dello sport.

Al Wanda Metropolitano la finale di Championa League 2019 tra Tottenham e Liverpool

Champions League, misure di sicurezza per la finale

La funzionaria governativa ha spiegato nel dettaglio quale sarà il dispositivo di sicurezza che sarà messo in atto in occasione della partita tra Tottenham e Liverpool:

È stato adattato alle esigenze e alle caratteristiche dell'evento, che è stato dichiarato ad alto rischio. A questo si deve aggiungere che siamo già impegnati su quattro avvisi antiterrorismo, quindi il dispositivo non è limitato esclusivamente alla città di Madrid, ma si estende anche all'intero territorio nazionale.

Per quanto riguarda la finale in senso stretto, saranno create due Fan Zone differenti, che saranno messe a disposizione dei tifosi di Tottenham e Liverpool. Gli Spurs saranno radunati a Colón, collegati con la linea 5 della metropolitana, mentre i Reds a Plaza de Felipe II, in prossimità della linea 2.

I tifosi del Liverpool si preparano per la finale di Champions League

Tutte le indicazioni per i tifosi di Tottenham-Liverpool

L'operazione di sicurezza e smistamento delle diverse tifoserie inizierà direttamente dal loro arrivo all'aeroporto. Inoltre, a Canillas verrà allestito un centro di controllo permanente, che resterà attivo dalle 8 del mattino del 30 maggio fino al momento in cui tutti i sostenitori inglesi avranno fatto ritorno a casa dopo la finale di Champions League.

Saranno imposte delle restrizioni anche alla vendita di bevande alcooliche (fino alle 17 di sabato) e non potranno circolare veicoli pesanti oltre i 3500 kg nei pressi del Wanda Metropolitano e dei punti di ritrovo delle due tifoserie.

I cancelli dello stadio saranno aperti alle 18 e l'ingresso sarà caratterizzato da controlli estremamente scrupolosi. Con un comunicato ufficiale a nome del direttore generale, anche la Polizia Nazionale ha espresso il suo ottimismo circa l'organizzazione:

Abbiamo una lunga esperienza nell'organizzazione di grandi eventi sportivi e nel far sì che questi possano disputarsi normalmente. La Copa Libertadores è stato un enorme successo e siamo riusciti a trasmettere l'immagine della Spagna come quella di un paese sicuro.

Al Wanda Metropolitano la finale di Champions League 2019

Come il Superclasico, oltre 4700 agenti impegnati

Saranno circa 4700 gli agenti impegnati nelle operazioni di sicurezza per la finale di Champions League (più o meno lo stesso numero di quelli che vennero impiegati in occasione del Superclasico disputato a Madrid), supportati anche dall'utilizzo di droni per il controllo aereo delle zone interne e circostanti il Wanda Metropolitano.

Una maggiore attenzione sarà poi rivolta ai punti di ritrovo dei tifosi, così come alle zone dove saranno alloggiati. L'obiettivo dichiarato delle istituzioni spagnoli è chiaro: lasciare che questa partita venga ricordata esclusivamente per lo spettacolo che Tottenham e Liverpool regaleranno all'interno del rettangolo di gioco.