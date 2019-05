I giallorossi costretti a vendere alcuni pezzi pregiati per risanare il bilancio: il difensore greco è tra i giocatori che saranno sacrificati.

di Redazione Fox Sports - 28/05/2019 13:24 | aggiornato 28/05/2019 13:29

Con ogni probabilità Kostas Manolas lascerà la Roma durante la prossima finestra di calciomercato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che ricorda come i giallorossi siano costretti a mettere a bilancio circa 45 milioni di plusvalenze entro il prossimo 30 giugno. Saranno quindi sacrificati alcuni pezzi pregiati e tra questi c'è proprio il difensore greco.

Lo stesso giocatore si è lasciato scappare poche ma sigificative parole che la dicono lunga sul suo futuro: "Non lo so se rimarrò a Roma". Su di lui ci sono diverse squadre della Premier League come Arsenal e Manchester United, mentre in Serie A lo seguono da tempo Juventus e Napoli.

I bianconeri sarebbero agevolati dai buoni rapporti con Mino Riaola, procuratore di Manolas che si può acquistare per 36 milioni di euro, vale a dire il valore della clausola rescissoria presente nel suo contratto in scadenza nel 2022. Ma non solo l'ex Olympiacos, anche Edin Dzeko è al passo d'addio: il bosniaco dovrebbe trasferirsi all'Inter per 15 milioni.