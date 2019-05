Il centravanti colombiano diventa l'obiettivo n.1 per la sostituzione di Edin Dzeko, destinato all'Inter. Sarà lui il primo regalo per Gian Piero Gasperini?

di Massimiliano Rincione - 28/05/2019 15:29 | aggiornato 28/05/2019 15:34

Duvan Zapata diventa l'obiettivo n.1 per l'attacco della Roma. Il centravanti colombiano, reduce da una annata davvero pazzesca conclusa con 26 gol in 42 presenze tra campionato e Coppa Italia - più i 2 nelle qualificazioni per la scorsa Europa League - potrebbe essere il primo regalo per Gian Piero Gasperini in caso di concreto arrivo sulla panchina giallorossa. Assodato come Claudio Ranieri abbia di fatto salutato la squadra del suo cuore, infatti, l'attuale tecnico della Dea resta il candidato principe per la successione del mister testaccino, e questo a dispetto del terzo posto ottenuto dalla sua Atalanta in campionato con conseguente qualificazione alla fase a gironi di Champions League. Una Roma che, in caso di arrivo del Gasp, verrebbe profondamente rivoluzionata in sede di calciomercato.

Rivoluzione che potrebbe partire proprio da Zapata, trasformatosi in goleador implacabile alla corte di Gasperini, che gli ha cucito addosso un modulo in cui le due mezzepunte - perché è più giusto definire così Papu e Ilicic - rifinivano per il colombiano, che ricambiava allargando le maglie centrali per gli inserimenti dei compagni di reparto. Un lavoro certosino che, chissà, potrebbe ripetersi a Roma con interpreti diversi: bisognerà capire, però, come si muoveranno i capitolini sul calciomercato, considerato come l'attuale rosa non sia proprio in linea con le necessità dell'ex Palermo e Genoa.

Andrà via, come detto, Edin Dzeko, che come sottolinea Il Corriere dello Sport è ormai destinato all'addio: in pole per il suo acquisto continua ad esserci l'Inter che sarà di Antonio Conte, che è pronta a puntare sul bosniaco come colpo sul calciomercato ad un costo moderatamente contenuto. Tutte situazioni in divenire, certo, ma è evidente ormai come il giro di panchine e quello conseguente di centravanti sia legato a doppio filo al futuro prossimo, con ciò che accadrà nel brevissimo periodo che segnerà un solco importante per il destino di diversi club italiani.

Calciomercato Roma: è Duvan Zapata l'obiettivo designato per l'attacco giallorosso.

Calciomercato Roma: Defrel all'Atalanta nell'affare Zapata?

Affaire Zapata che potrebbe vantare anche una contropartita tecnica, nello specifico quel Gregoire Defrel da tempo nel mirino della Dea e del suo deus ex machina Giovanni Sartori. Una ipotesi, questa, che permetterebbe alla Roma di abbassare un minimo la parte cash nella trattativa per l'ex attaccante di Napoli, Udinese e Sampdoria, lasciando andare un giocatore fuori dal proprio progetto tecnico e regalandosi un finalizzatore più dinamico e in grado di spaccare la partita con la propria fisicità.