Il centrocampista del Cagliari sarà il primo rinforzo messo a disposizione dai nerazzurri al prossimo tecnico e coronerà il sogno di giocare con Nainggolan: ai sardi andranno 33 milioni e due giovani.

di Simone Cola - 28/05/2019 13:13 | aggiornato 28/05/2019 13:18

Mentre aspetta di abbracciare ufficialmente Antonio Conte, l'Inter - archiviata a fatica la seconda qualificazione consecutiva in Champions League - si muove già sul calciomercato per allestire una squadra adatta al suo nuovo allenatore, chiamato a ripartire dai risultati comunque positivi raggiunti da Luciano Spalletti e anzi migliorarli ulteriormente.

Nell'ottica di irrobustire il centrocampo il primo obiettivo richiesto da Conte è Nicolò Barella, che secondo Tuttosport sarebbe ormai a un passo dal vestire il nerazzurro, dove potrà coronare il sogno di giocare al fianco di Radja Nainggolan. Peraltro l'operazione che porterà a Milano il gioiello del Cagliari sembra ricalcare per filo e per segno quella che un anno fa ha permesso allInter di prelevare il belga dalla Roma.

Soldi e due contropartite tecniche: ecco quanto costerà a Pietro Ausilio il centrocampista del Cagliari, già nel giro della Nazionale e obiettivo di mercato in passato di numerose big italiane e straniere. Con la riapertura del calciomercato Barella sarà dell'Inter, che oltre a 33 milioni di euro darà al club di Giulini due giovani a scelta tra Colidio, Gavioli, Merola e Pompetti. Escluso dalle opzioni a disposizione il talentuoso Sebastiano Esposito, attaccante in cui i nerazzurri credono molto e con cui non vogliono correre il rischio di ripetere quanto avvenuto nell'affare-Nainggolan con Nicolò Zaniolo.

Dopo averlo sfidato da avversario, Barella potrebbe presto ritrovarsi a giocare insieme all'idolo Radja Nainggolan.

Calciomercato, Barella ormai a un passo dall'Inter

Centrocampista duttile, dotato di grande corsa e buone qualità tecniche e per questo più volte accostato a Nainggolan, Nicolò Barella ha appena concluso la terza stagione in Serie A con la maglia del Cagliari contribuendo in modo determinante alla tranquilla salvezza raggiunta dai sardi, club con cui è cresciuto e ha esordito nel calcio professionistico addirittura nel 2014. Emerso nella seconda metà della stagione 2015/2016 trascorsa in prestito al Como, tornato alla base è diventato un punto fermo del club di Giulini.

Nelle ultime tre stagioni il suo valore, complice una serie di prestazioni sempre più positive che lo hanno portato anche a esordire con l'Italia - 5 presenze complessive fino a oggi, esordio il 10 ottobre 2018 in amichevole contro l'Ucraina - il suo valore di mercato si è impennato vertiginosamente: da tempo si parlava di un suo trasferimento in una big, salto di qualità decisivo per una carriera che può essere molto importante e che il presidente Giulini del resto aveva già messo in conto in tempi non sospetti, affermando che sarebbe stato difficile trattenere il ragazzo per un'altra stagione.

Insignito a Bologna del Premio Bulgarelli Number 8, riconoscimento che viene assegnato alla miglior mezz'ala dell'anno e che in passato è stato vinto da nomi illustri come Pogba, Xavi, Iniesta e De Rossi, Barella non ha intanto voluto commentare il suo futuro, preferendo concentrarsi sugli imminenti impegni con la Nazionale che dovrebbero vederlo scendere in campo sia nelle gare di qualificazione a EURO 2020 sia negli Europei Under 21 in programma in Italia da metà giugno. Tuttavia un accenno all'Inter non manca.