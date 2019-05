Calciomercato Napoli: preso Di Lorenzo dall'Empoli

Il club di De Laurentiis ha accelerato per il terzino destro toscano al quale erano interessati altri grandi club. L'accordo è stato trovato sulla base di 10 milioni di euro.

di Alberto Casella - 28/05/2019 12:17 | aggiornato 28/05/2019 12:22

Mentre ancora si discutono i verdetti emessi nel corso dell'ultima giornata di campionato, i club non stanno fermi: la prossima stagione è alle porte e sarà importante farsi trovare pronti e non lasciarsi bruciare su quelli che sono i colpi e gli obiettivi di mercato già individuati nel corso della stagione.

Ed è proprio in quest'ottica che si sta muovendo anche il Napoli, sia attraverso il proprio presidente Aurelio De Laurentiis sia tramite l'attivissimo direttore sportivo Cristiano Giuntoli per dare a Carlo Ancelotti i rinforzi necessari in vista di una stagione che si preannuncia lunga e dispendiosa.

Arrivato l'estate scorsa e considerato il migliore acquisto del calciomercato partenopeo, il tecnico di Reggello era circondato da grandi aspettative: 3 Champions League vinte in carriere insieme a innumerevoli altri trofei lo hanno messo al centro del progetto del presidente. I risultati sono stati, in linea di massima, a livello delle attese: secondo posto in campionato, come con Sarri, anche se la squadra non è mai stata in lotta per il primato e per la Champions League vale la giustificazione che il girone era obiettivamente uno dei più difficili del lotto.

Calciomercato Napoli: in arrivo Di Lorenzo dall'Empoli

Ma dall'anno prossimo si fa sul serio, la stagione di assestamento è alle spalle: ora il club attende le risposte sul campo e, possibilmente, nella bacheca. La società ha ben chiare le richieste dell'allenatore e si sta muovendo per accontentarlo. La prima mossa è già praticamente compiuta e dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore, dopo l'incontro di oggi fra Giuntoli e il presidente dell'Empoli Corsi: Giovanni Di Lorenzo lascerà la società toscana per accasarsi al Napoli.

L'accordo per il 26enne terzino destro è stato trovato sulla base di 10 milioni di euro, con un'accelerata negli ultimi giorni per neutralizzare l'interessamento di altri club, fra i quali pareva esserci anche l'Atletico Madrid. Di Lorenzo, toscano di nascita, è cresciuto nella Lucchese e, prima di approdare all'Empoli nel 2017, ha giocato nella Reggina, nel Cuneo e nel Matera. In questa stagione è sempre stato titolare fisso sia con Andreazzoli che con Iachini, duttile ad adattarsi anche nel ruolo di centrocampista di destra, e in 37 presenze ha segnato 5 gol - 1 anche al Napoli - e distribuito 3 assist ai compagni.

Di Lorenzo in gol contro il Napoli

Gli altri obiettivi

Ma Giuntoli è attivo pure su altri fronti. In difesa guarda anche a Castagne e a Trippier del Tottenham - stesso ruolo di Di Lorenzo: buone notizie per gli estimatori di Malcuit e Hysaj? - oltre che, si sussurra, ad Alessio Romagnoli e a Kostas Manolas: qualunque dei due dovesse arrivare, comporrebbe con Koulibaly una delle coppie di centrali più forti d'Europa. A centrocampo interessa l'altro empolese Bennacer, mentre davanti, sfumato a quanto pare Ilicic, le attenzioni rimangono tutte concentrate su Hirving Lozano del PSV Eindhoven, con l'udinese De Paul come validissima alternativa.