Milan, Gazidis: "Delusi per non essere andati in Champions League"

Milan, Gazidis: "Delusi per non essere andati in Champions League"

L'addio di Gattuso segue così quello di Leonardo (anche in questo caso si parla solamente di notizie ufficiose, anche il brasiliano consegnerà formalmente le sue dimissioni con molta probabilità nella giornata di martedì) e metterà il Milan nelle condizioni di ripartire da zero, anche dal punto di vista delle guida tecnica, oltre che dei vertici che dovranno occuparsi del calciomercato.

Le due prospettive diverse sono venute a contatto a neanche 24 ore di distanza, in un incontro andato in scena con gran parte della società presente, compreso ovviamente l'ad Gazidis. Il confronto ha portato a un irrigidimento delle due parti (su diktat di Elliott, che a quanto pare ha ordinato un vero e proprio ribaltone), tanto che alla fine queste hanno deciso di separarsi.

I due avevano già lanciato dei messaggi chiari e diretti nelle ore immediatamente successive al match, con il CEO che aveva manifestato la sua delusione per il mancato piazzamento in un posto valido per l'accesso alla Champions League.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK