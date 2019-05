L'attuale ct del Belgio sarebbe il primo candidato alla panchina catalana col divorzio da El Txingurri sempre più vicino.

28/05/2019

In casa Barcellona era arrivato il momento delle riflessioni dopo la sconfitta contro il Valencia in finale di Coppa del Re che ha chiuso la stagione in modo deludente, dato che poche settimane fa i blaugrana sembravano viaggiare spediti verso il triplete. La formazione catalana invece ha chiuso l'annata "solo" con una Liga in più in bacheca, che ha però lasciato l'amaro in bocca ai tifosi.

La clamorosa eliminazione dalla Champions League in particolare ha lasciato il segno e sollevato parecchi dubbi sulla permanenza in panchina di Ernesto Valverde, molto criticato dai tifosi per le due rimonte consecutive subite contro Roma e Liverpool che hanno sbattuto fuori il Barça dall'Europa.

In questi giorni ci sono state molte dichiarazioni in difesa di El Txingurri ma a quanto pare il divorzio è imminente e la lista di possibili sostituti dell'ex tecnico dell'Athletic Bilbao vede come primo nome quello di Roberto Martinez.

Roberto Martinez potrebbe allenare il Barcellona in caso di addio di Valverde

Barcellona: sarà addio a Valverde, in pole c'è Roberto Martinez

Stanto a quanto riportato da RAC1, Valverde smetterà già da oggi di essere l'allenatore del Barcellona. Il presidente Bartomeu e molti dei giocatori più importanti della rosa (Messi in primis) si erano espressi in favore del loro allenatore, ma il brutto finale di stagione ha cambiato le cose.

Valverde sembra infatti essere stato molto colpito dalla doppia sconfitta con Liverpool e Valencia e la decisione di andar via sarebbe stata presa dallo stesso tecnico, che lascia così la Catalogna dopo soltanto due stagioni.

Stando alle notizie di Marca, ora Martinez è il preferito dei catalani e i contatti sarebbero già iniziati. Non va dimenticato però che l'allenatore è ancora sotto contratto col Beglio e le alternative più probabili sembrano essere Ten Hag e Koeman, mentre il Mundo Deportivo aggiunge al mix anche il nome di Allegri.

Ciò che sembra sicuro però è che Valverde andrà via dal Barcellona e in attesa dell'annuncio ufficiale, la società campione di Spagna ha già iniziato il casting per capire chi siederà in panchina dalla prossima stagione.