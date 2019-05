Calciomercato, il Bologna riscatta Orsolini dalla Juventus

Roma, parole d'addio di Manolas: "Non so se rimarrò qui"

I bianconeri vogliono infatti che Orsolini trovi continuità e che giochi finalmente un campionato intero da titolare in Serie A prima di decidere se puntare su di lui. Intanto però il Bologna ha accontentato Mihajlovic e il primo colpo del mercato estivo per i rossoblu è la conferma del numero 7.

La notizia arriva da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che rivela come il direttore sportivo Bigon e Di Vaio abbiano incontrato Fabio Paratici a Milano nelle ultime ore per rendere l'ex atalantino un giocatore del Bologna a titolo definitivo.

La società, in particolare il presidente Saputo, ha spiegato di voler trattenere a tutti i costi il tecnico serbo anche nella prossima stagione e proprio il massimo dirigente ha parlato dopo la vittoria contro la Lazio nell'ultima giornata dei possibili investimenti che ha intenzione di fare per mantenere una rosa competitiva.

La seconda parte di stagione del Bologna è stata assolutamente fantastica e il decimo posto raggiunto dai rossoblu è merito in gran parte dell'arrivo di Mihajlovic (aiutato anche da qualche colpo di calciomercato a gennaio) che ha permesso alla squadra di chiudere il campionato addirittura al decimo posto in Serie A.

