L'opinionista di Sky Sport torna a parlare di Inter-Empoli e si sofferma su alcuni singoli.

28/05/2019

Sono passati due giorni da Inter-Empoli, match dell'ultima giornata di Serie A che ha visto i nerazzurri vincere 2-1 e strappare il pass per la prossima Champions League. Ma si continua a parlare della sfida. L'ultimo a farlo è stato l'opinionista di Sky Sport, nonché ex difensore inerista, Lele Adani, che a Radio Deejay si è soffermato su alcuni singoli e non solo:

Sull'1-1 tutti si stavano cag***o addosso, Vecino no. Chi è che fa la corsa da una parte all’altra del campo? Vecino! E poi ho da ridire su Joao Mario, sicuramente non è dentro al percorso dell’Inter attuale, però è campione d’Europa in carica

Sull'Empoli:

Retrocede con dignità, ha mostrato qualità e fatto vedere un grande calcio. L'idea di calcio di Andreazzoli fa capire come anche l'Italia sia in fase di cambiamento. Si può vincere e si può perdere, ma è la nobiltà dei mezzi utilizzati che fa la differenza

Su Perisic:

Se rimanesse e Conte giocasse con la difesa a tre, lui dovrebbe fare il quinto a sinistra che secondo me è il suo ruolo naturale. Perisic è il giocatore che fa tutta la fascia sinistra perché ha fisico, tempi e corsa. Davanti a lui dovrebbe giocare un giocatore come Hazard o Neymar

