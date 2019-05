Serie A, scena commovente durante la partita tra i giallorossi e il Parma allo Stadio Olimpico.

di Marco Ercole - 27/05/2019 00:52 | aggiornato 27/05/2019 01:01

Sì, è stata la partita dell'addio di Daniele De Rossi. E per quanto riguarda l'universo Roma, ovviamente, tutto ha iniziato a girare intorno a quello, nell'ultima gara di questo campionato di Serie A.

La sfida della squadra giallorossa con il Parma allo Stadio Olimpico, però, è stato anche il palcoscenico in cui i tifosi romanisti hanno potuto anche salutare Claudio Ranieri, l'allenatore a cui la società ha chiesto di dare una mano in un momento di difficoltà, liquidato ancor prima che terminasse la stagione.

Un atteggiamento che il popolo della Roma ha gradito parecchio e le proprie sensazioni non le ha nascoste, come si evince dallo striscione pubblicato nel corso della partita in Curva Sud, dedicato proprio al tecnico vincitore della Premier League con il Leicester: "Mister Ranieri nel momento del bisogno hai risposto presente, adesso ricevi l'omaggio della tua gente". Subito dopo tutto lo stadio ha iniziato a cantare il suo nome, dicendo chiaramente: "Ranieri uno di noi".

Ranieri si commuove durante Roma-Parma

Roma, striscione tifosi: Ranieri piange

A quel punto l'allenatore non ha più potuto evitare di notare cosa stesse accadendo intorno a sé. E nonostante la partita fosse in pieno svolgimento, lui si è ritagliato uno spazio per ricevere l'abbraccio simbolico dei suoi tifosi, applaudendoli e inchinandosi a loro, tradendo poi un'inevitabile commozione.

Le telecamere, fisse su di lui, hanno carpito immediatamente il volto ancora più corrucciato del solito e le lacrime che hanno iniziato a scendere. Un episodio emozionante, che ha commentato lo stesso Ranieri al termine della partita ai microfoni di SkySport, stavolta sorridendo e scherzandoci su:

Ma non erano lacrime, era la pioggia. Sono cose belle, ringrazio molto i tifosi, sono stato davvero contento. Faccio questo lavoro perché l’emozione ancora mi prende. Non me l’aspettavo, per questo mi sono commosso. Pazienza se ho mostrato un lato debole, anche se sono timido e non amo far vedere le mie emozioni.

Stavolta le ha fatte vedere. Ed è stato davvero un bel momento per il calcio. Quello fatto ancora di emozioni.