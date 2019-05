Immediata la risposta di Andreazzoli, che mentre gli andava incontro ha dichiarato: "No, è facile stare zitti". Poi i due si sono abbracciati a lungo. Un abbraccio sincero, perché non sarà certo una partita a rovinare una meravigliosa amicizia.

Di questa idea è Luciano Spalletti, che con il tecnico dei toscani ha lavorato sia all'Udinese che alla Roma. Al termine della sua conferenza stampa, il coach nerazzurro si è accorto della presenza del collega in ultima fila e gli ha detto: " Mi dispiace, Aurelio. Te la meritavi . So che è facile dirlo ora ma è la verità".

L'Inter vince e va in Champions League all'ultimo respiro, l'Empoli cade e retrocede in Serie B. Si è conclusa così la partita andata in scena a San Siro valida per l'ultima giornata di campionato. Un verdetto crudele che ha visto soccombere una squadra, quella di Andreazzoli, che meritava ben altra sorte.

