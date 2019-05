Calhanoglu, Kessie (doppietta), Vicari e Fares i nomi sul tabellino che segnano il successo dei rossoneri a Ferrara.

di Redazione Fox Sports - 27/05/2019 02:00

SPAL-Milan è stato il match che è andato in scena al Paolo Mazza valido per la 38ª giornata di Serie A. Mentre la SPAL è scesa in campo con la salvezza in tasca, per i rossoneri i giochi non erano ancora chiusi, prima del match. La squadra di Gattuso si è giocata, infatti, l'accesso alla Champions League, ma tutto è dipeso anche dal risultato di Atalanta-Sassuolo e Inter-Empoli. I rossoneri hanno comunque vinto la gara precedente, 2-0 in casa contro il Frosinone, mentre la SPAL ha perso 3-2 in casa dell'Udinese.

Il Milan riesce a imporsi pure questa volta, ma il 3-2 rifilato alla SPAL non è sufficiente per qualificarsi in Champions League. A Ferrara le emozioni non mancano, il Milan passa avanti con Calhanoglu e Kessie, poi si fa riprendere da Vicari e Fares. Un rigore calciato ancora da Kessie porta il risultato sul 3-2 definitivo.

SPAL-Milan, ultima giornata di Serie A

Alla fine la SPAL ha chiuso in 13esima posizione in classifica con 42 punti, mentre il Milan è arrivato quinto con 68 punti. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di SPAL-Milan: