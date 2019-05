Turno finale di campionato con qualche episodio contestato: Valeri incerto in Spal - Milan, Doveri autoritario a Reggio Emilia. A San Siro l'ultima in carriera di Banti.

Anche la Serie A è arrivata all'epilogo. L'ultimo turno è stato appassionante e coinvolgente come non si vedeva da anni, con la lotta nelle parti alte della classifica che - alla fine - ha promosso Atalanta e Inter alla fase a gruppi della Champions League. Successi meritati, quelli delle compagini nerazzurre, nei quali però non sono mancati gli episodi arbitrali discutibili. Per esempio, a Reggio Emilia Daniele Doveri ha il suo ben da fare per tenere freddi gli animi dei 22 giocatori scesi in campo: il fischietto toscano, incaricato di "tenere a battesimo" una storica prima volta della Dea, viene subito messo sotto pressione dall'atteggiamento aggressivo del Sassuolo.

La squadra di De Zerbi decide di non fare prigionieri e di giocarsela sin dal primo minuto, mettendo a referto diversi interventi molto duri che costringono il direttore di gara a richiamare più volte i calciatori neroverdi. Poi, verso il 35esimo della prima frazione, arriva il gol convalidato a Duvan Zapata, sul quale gli ospiti chiedono un fallo di mano del centravanti colombiano. Doveri si ferma a parlare con gli assistenti e poi, giustamente, convalida la segnatura. Dieci minuti dopo ecco l'espulsione di Berardi: il mancino del Sassuolo è il protagonista di una rissa accesasi a metà campo per colpa di un buffetto dato da De Roon a Magnanelli, dopo il quale sia l'esterno calabrese che Rogerio perdono la testa.

Anche qui prova a essere il più lucido possibile mostrando il rosso al numero 25 e - nonostante la ressa - individua (con l'aiuto della sala VAR) gli altri tre colpevoli del misfatto, andandoli giustamente ad ammonire. Nella ripresa c'è ancora spazio per un cartellino rosso rifilato a Magnanelli: il capitano neroverde, visibilmente nervoso, interviene scomposto su un avversario e, non contento, ci aggiunge anche due paroline di troppo. Per Doveri non ci sono dubbi, e la partita del leader sassuolese finisce anzitempo.

Il rigore fallito da Mauro Icardi in Inter - Empoli: i nerazzurri hanno rischiato di non qualificarsi per la Champions League, obiettivo raggiunto solo in extremis da un gol di Nainggolan

La moviola dell'ultima giornata: Banti dice addio alla Serie A

A San Siro Luca Banti ha salutato definitivamente la sua avventura in Serie A dirigendo un testa-coda molto delicato, perché se da una parte c'era l'Inter alla ricerca del quarto posto, dall'altra il 37enne di Livorno si è trovato un Empoli indiavolato, capace di giocare una partita a ritmi intensissimi. Per Banti c'è stato infatti parecchio lavoro: dopo 5 minuti il direttore di gara deve già fronteggiare le proteste nerazzurre per un possibile fallo di mano in area di Silvestre, ma il pallone calciato da Icardi con susseguente tocco non viene giudicato irregolare dal VAR.

A inizio ripresa è invece Perisic a reclamare un rigore per un presunto braccio di Di Lorenzo, ma rivedendo le immagini si nota chiaramente come le mani del terzino empolese siano ben riposte dietro alla schiena proprio per evitare la massima punizione. C'è il calcio di rigore poi sbagliato da Icardi, arrivato a metà ripresa su un disimpegno difensivo che costringe Dragowski ad abbattere il centravanti argentino - già in caduta - in area. Molto particolare e poco incoraggiante l'indecisione di Giacomelli, che nonostante tutto decide di mandare Banti a rivedere le immagini. Nel finale succede di tutto, compreso l'annullamento del (fantastico) gol segnato da Brozovic per un fallo ravvisato in un contrasto tra il portiere dell'Empoli e Keita.

In questo caso però è beffa doppia, visto che non solo l'Inter deve passare gli ultimi minuti in apnea, ma il senegalese - al secondo giallo (il primo era arrivato per essersi tolto la maglia dopo il gol del vantaggio) - viene anche mandato fuori dal campo. Da una milanese all'altra, quella che in Champions League non ci andrà: nel 3-2 di Ferrara il Milan saluta i suoi tifosi con una bella vittoria, ottenuta a fatica contro una grande Spal. L'arbitro del match è il romano Paolo Valeri, che dopo un solo minuto annulla una possibile rete regolare di Suso per un fuorigioco che non esiste.

Pochi istanti dopo è Kessie a chiedere un calcio di rigore per un intervento un po' scomposto in area di rigore, ma a rivedere le immagini la scelta del fischietto non sembra errata. Poi il match fila liscio fino a inizio secondo tempo, quando questa volta è la Spal a chiedere la massima punizione per un fallo di mano di Musacchio che appariva abbastanza netto. Valeri, incerto anche in questa occasione, decide di non andare al VAR, penalizzando così la squadra di Semplici. Che, a metà ripresa, subisce il rigore del 3-2 causato da una spinta di Cionek su Piatek. Le proteste sono tante, ma Valeri non ha dubbi e indica deciso il dischetto, dal quale Kessie segnerà la rete della vittoria. Nulla da segnalare sugli altri campi.