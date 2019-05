Partita al cardiopalma a San Siro: Keita porta avanti i suoi, Traore pareggia ma Nainggolan segna la rete che manda i nerazzurri in Champions League.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 27/05/2019 02:00

A Inter e Empoli è servita l'ultima giornata di Serie A per decidere le proprie sorti. Le due squadre sono arrivate alla 38ª giornata in due situazioni simili ma diametralmente opposte, per quanto riguarda la classifica. La sconfitta contro il Napoli nell'ultimo turno ha costretto i nerazzurri a scendere in campo a San Siro contro i toscani alla ricerca di una vittoria, fondamentale per raggiungere la Champions League. Discorso simile per quanto riguarda la squadra di Andreazzoli, che oggi era costretta a vincere per mantenere la Serie A anche per la prossima stagione.

Partita emozionante a San Siro: i nerazzurri sbagliano tante occasioni ma passano con Keita. Traore trova il clamoroso pareggio ma Nainggolan segna la rete del definitivo 2-1 che manda i suoi in Champions League.

L'Inter ha chiuso la stagione al quarto posto con 69 punti, mentre l'Empoli è arrivata terzultima in classifica retrocedendo in Serie B. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Inter-Empoli: