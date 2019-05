Capello commentato il possibile arrivo di Sarri sulla panchina bianconera.

27/05/2019 11:47 | aggiornato 27/05/2019 17:52

Maurizio Sarri è in pole per il ruolo di prossimo allenatore della Juventus. Il manager del Chelsea ha sbaragliato la concorrenza ma non potrà definire il suo futuro prima di mercoledì 29 maggio, giorni in cui a Baku è in programma la finale di Europa League contro l'Arsenal. Del possibile arrivo di Sarri in bianconero ha parlato Fabio Capello, che a Sky Calcio Club ha dichiarato:

Credo che ogni club abbia il suo DNA e che un allenatore riesca a cambiare in base ai giocatori che ha. La Juve ha i giocatori per fare quello che vuole Sarri? Secondo me qualche giocatore gli manca. Vedo più giocatori adatti a lui nella Roma, dove ci sono già gli esterni e quelle capacità che richiede lui

Capello ha proseguito:

La mentalità della Juve è sempre stata quella di vincere a ogni costo, è il DNA di Boniperti. Poi se riesci a giocare bene è una cosa molto importante e bella. Sarri al Chelsea non è riuscito a far giocare la squadra come a Napoli, ha detto che gli servono tre anni. Ma alla Juve è difficile che aspettino tanto. Con Sarri, uno come Dybala dovrebbe cominciare a pressare. Sarri è riuscito a farlo fare a Insigne. Che sia un buon allenatore non c'è dubbio

