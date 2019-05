Una serata di lacrime. Sono quelle versate dai tifosi della Roma per l'addio di Daniele De Rossi, che contro il Parma ha giocato la sua ultima partita in maglia giallorossa a diciotto anni di distanza dall'esordio con la squadra del suo cuore. Ma nella serata del numero 16 si è ritagliato uno spazio anche Nicolò Zaniolo.

Prima dell'inizio del match contro i ducali, il classe 1999 è stato infatti premiato dalla Lega come "Miglior giovane della Serie A". Merito delle sue prestazioni e del suo bottino stagionale che parla di 4 gol e 2 assist in 27 presenze.

Al termine dell'incontro, l'ex Inter ha postato una foto su Instagram in cui è ritratto sorridente, con la lingua di fuori e il trofeo in mano. Un'euforia, nella serata del saluto di De Rossi, ritenuta eccessiva da tanti tifosi che lo hanno preso pesantemente di mira.

Grazie a tutti i miei compagni e allo staff per avermi aiutato a raggiungere questo prestigiosissimo premio, un sorriso in questa giornata triste

Recitava così il post. Sì, recitava. Perché Zaniolo è stato costretto a rimuoverlo per i tanti insulti e le critiche ricevute. Attacchi forse ingenerosi per chi - a Sky Sport - aveva omaggiato così De Rossi prima della gara:

Non so descrivere Daniele come persona e calciatore, ho provato i brividi per lui che è amatissimo in questo grande club. Quando rinnoverò? Sono molto ottimista, l'incontro tra il mio agente e la società è imminente