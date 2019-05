Pallotta: “Quando avevamo bisogno di qualcuno che venisse in un momento molto difficile, Claudio ha immediatamente risposto di sì. Non è solo un grande allenatore e professionista, ma anche un vero gentiluomo e un grande romanista. A nome di tutto il Club, voglio dirgli grazie” pic.twitter.com/nZBL4lwYEN

Quando avevamo bisogno di qualcuno che venisse in un momento molto difficile, Claudio ha immediatamente risposto di sì. Non è solo un grande allenatore e professionista, ma anche un vero gentiluomo e un grande romanista. A nome di tutto il club, voglio dirgli grazie

Pallotta: “Vorrei anche ringraziare i tifosi presenti allo stadio ieri sera per aver reso a Daniele un omaggio strameritato. Dopo che ha rappresentato i tifosi in campo per 18 anni, la dimostrazione di amore e il sostegno da parte di tutti sono stati incredibili” #DDR16 pic.twitter.com/eKI4CECN61

Vorrei ringraziare i tifosi presenti allo stadio per aver reso a Daniele un omaggio strameritato. Dopo che ha rappresentato i tifosi in campo per 18 anni, la dimostrazione di amore e il sostegno da parte di tutti sono stati incredibili

"Pallotta si è perso una serata magica, piena d'amore". Questa la risposta di Claudio Ranieri a chi gli chiedeva lumi sull'assenza del presidente della Roma , James Pallotta, che non fa tappa nella Capitale da più di un anno. Solo oggi sono arrivate le parole del patron giallorosso, che si è affidato a Twitter per salutare De Rossi e congedare Ranieri:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK