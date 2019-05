Incredibile in Olanda: in terza divisione va in gol anche l'arbitro

In ospedale ci è arrivato col volto tumefatto, una tempia gonfia e un labbro spaccato a causa dei calci e dei pugni che gli hanno sferrato i giocatori del Tormarancia, che lo hanno inseguito negli spogliatoi. Una caccia all'uomo in piena regola a cui avrebbero partecipato anche tifosi e un dirigente. In questi attimi di autentica follia, c'è chi ha preso le sue difese portandolo uno stanzino del campo Villa dei Massimi ed evitando che la situazione precipitasse.

