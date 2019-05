Dopo il pareggio-salvezza contro il Genoa, l'allenatore della Fiorentina dichiara: "Partita tesa, il rischio era di chiudere ancora peggio. Non siamo felici, fischi meritati".

27/05/2019

Cinque sconfitte e due pareggi in sette partite, una salvezza conquistata tra i fischi del pubblico amico. Fin qui la seconda esperienza di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina non è stata certo esaltante. Dopo lo 0-0 del Franchi contro il Genoa, l'allenatore viola ha tracciato ai microfoni di Sky Sport un bilancio dell'ultimo bimestre del campionato giocato da Chiesa e compagni.

Nelle parole di Montella pesano i rimpianti. Quelli di una squadra che ha costruito le migliori occasioni dell'incontro con Chiesa e Muriel, ma ha dovuto aspettare l'ultimo minuto di campionato per essere certa della permanenza in Serie A, prospettiva inimmaginabile fino a due mesi prima. La Fiorentina chiude un campionato in cui l'ultima vittoria è datata 17 febbraio (1-4 sul campo della SPAL, ndr) e senza successi in casa nel 2019.

L'allenatore viola si è comunque presentato in mixed zone con il sorriso sulle labbra, consapevole di poter voltare pagina dopo un bimestre negativo e pronto per tracciare un bilancio della stagione:

Nelle ultime 7 partite abbiamo creato tantissimo ma non abbiamo segnato. La partita contro il Genoa è stata carica di tensione, il nostro campionato è stato stranissimo. Quando non vinci e perdi partite come le scorse c’è il rischio di chiudere nel peggiore dei modi. Finalmente è finita, non siamo certo contenti nell'intimo, ma abbiamo onorato la Serie A e la città di Firenze.

Fiorentina, Vincenzo Montella ha tracciato un bilancio della stagione conclusa con la salvezza

Montella: "Biscotto? Pensate sempre male"

Il pareggio del Franchi ha garantito la permanenza in Serie A sia alla Fiorentina che al Genoa. Il club ligure ha chiuso il suo campionato a pari punti con l'Empoli, ma ha conquistato la salvezza grazie al parziale favorevole negli scontri diretti contro i toscani. Montella ha respinto anche le accuse di chi ha alimentato dubbi sullo 0-0 di Firenze.

Biscotto? Voi pensate sempre male, avete troppi pregiudizi e vedete sempre cose cattive. Fra Empoli e Genoa sicuramente avrei preferito che restasse in A l'Empoli, che è la mia famiglia. Mi dispiace per la loro retrocessione.

Montella ha accettato i fischi che hanno accolto il risultato finale, sintomo della delusione della piazza per il cammino della Fiorentina, e ha spiegato di vedersi sulla panchina del club viola anche nella prossima stagione. Con un piccolo lapsus:

Vogliamo riportare la Fiorentina nella parte sinistra della classifica. Nelle ultime sette partite con me abbiamo sempre creato tantissimo

Rocco Commisso è interessato all'acquisto della Fiorentina: novità in vista

"Commisso? Con la proprietà nessun riferimento a questa eventualità"

Non solo Fiorentina-Genoa. Vincenzo Montella ha parlato anche di un altro tema caldo nell'ambiente viola: il possibile approdo alla guida del club viola di Rocco Commisso, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom e ieri rappresentato in tribuna al Franchi da Joe Barone, manager dei New York Cosmos e suo braccio destro. L'allenatore ha spiegato di non aver avuto contatti sul tema con la famiglia Della Valle, che a sua volta ha però comunicato l'intenzione di chiedere ai suoi Consiglieri la convocazione urgente di un Consiglio di Amministrazione.