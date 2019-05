View this post on Instagram

Vou fazer mais um #tbt hoje para falar o quanto sou grato pela minha trajetória! Tudo que vivi para chegar onde estou, e que fez de mim o homem que sou hoje: lutador, empresário, pai, marido e filho. A estrada é longa, pedregosa, e repleta de desafios, mas eu caminho com a certeza de que tenho em mim todas as ferramentas necessárias para vencer e aprender com cada situação. Essa foto é da minha luta de estreia no @bellatormma, no final do ano passado. Agora me preparo para um novo desafio, treinando duro todos os dias. Minha missão pessoal é mostrar que é possível dar a volta por cima, independente de qualquer dificuldade, com dedicação, foco e persistência. Sigo em frente, em busca do meu sonho, que tem como alicerce tudo que aprendi ao longo dessa jornada. / I’m doing another #tbt today to talk about how grateful I am for my trajectory! Everything I lived through to get to where I am, which turned me into the man I am today: a fighter, businessman, father, husband and son. The road is long and full of challenges, but I move forward knowing that I have the necessary tools to win and learn with each situation. This photo is from my debut fight at Bellator, late last year. Now I’m preparing for another challenge, training hard every day. My personal mission is to show that it’s possible to recover from any difficulties with dedication, focus and persistence. I’m following my dream, which is built with everything I have learned along the way. Keep moving forward! #GoLyoto