C'è delusione ai piani alti del Milan. Un sentimento manifestato chiaramente dall'amministratore delegato Ivan Gazidis, che ha parlato dopo la vittoria esterna per 3-2 sulla SPAL che non è valsa la qualificazione alla prossima Champions League:

Siamo piuttosto delusi per non essere andati in Champions. La squadra però ha combattuto fino alla fine e per questo voglio ringraziare tutti per l'impegno profuso, superando le difficoltà rappresentate dai diversi infortuni e alcune battute d'arresto