Lotito manda un messaggio a Inzaghi: "Non dobbiamo trattare, ha un contratto e resta. Poi se qualcuno ha aspirazioni diverse...". Su Milinkovic: "Se arriva l'offerta giusta, ne parliamo"

di MarcoValerio Bava - 27/05/2019 21:06 | aggiornato 28/05/2019 01:10

L'indolore sconfitta contro il Torino per chiudere un campionato al di sotto delle aspettative, in cui si ambiva alla Champions e invece concluso all'ottavo posto. La Lazio ha comunque ha alzato la Coppa Italia, il quinto trofeo dell'era Lotito, conquistando la qualificazione ai gironi di Europa League, la stagione va considerata quindi positiva. Come ribadito dal ds Tare prima del match contro i granata.

Archiviato il campo, ora ci sono da definire le strategie in vista della prossima annata. In primis va risolto il rebus panchina: Inzaghi resta? Inzaghi va via? Il nodo verrà sciolto nelle prossime ore, sicuramente entro questa settimana, anche perché giovedì il tecnico partirà per le vacanze estive.

Le sirene juventine continuano a farsi sentire, occhio però anche ad altre società che potrebbero interessarsi a Simone Inzaghi. Soprattutto Milan e Siviglia. Il club andaluso pare sia pronto a bussare alla porta dell'allenatore piacentino per sondare la sua disponibilità a trasferirsi in Liga. Si vedrà. Intanto la Lazio studia la strategia per blindare Inzaghi e ripartire da lui anche la prossima stagione.

La Lazio ha messo sul piatto un rinnovo fino al 2022 (l'attuale contratto scade nel 2020), con sostanzioso ritocco dell'ingaggio che passerebbe da 1 a 2,2 milioni a stagione. Per ora l'offerta di Lotito non ha ancora fatto breccia, con l'allenatore che prende tempo e riflette sul futuro prossimo. Il patron, però, rilancia e manda un messaggio chiaro prima della cerimonia dei premi Ussi. Anche se la conclusione è sibillina:

Inzaghi ha un contratto e non servono trattative. Io non ho mai detto che Inzaghi deve andarsene e non mi sono mai posto la questione. Stiamo parlando perché il nostro programma va da qui ai prossimi anni e lui ha un anno di contratto, non perché se ne andrà. Ci si incontra per capire gli obiettivi e i traguardi da raggiungere. Tra di noi non c’è attrito, forse qualcuno avrà qualche aspirazione o appetiti diversi. L'erba del vicino, si dice, è sempre più verde.

Il presidente della Lazio ha parlato di Sergej Milinkovic-Savic tornato alla ribalta dopo un ottimo finale di stagione. Il serbo è uomo mercato, piace a tanti club, ma la sua valutazione resta alta. Non inferiore ai 90 milioni:

Non è in vendita, lo dicevo anche lo scorso anno e infatti è rimasto. E' altrettanto vero che, se dovesse arrivare un'offerta importante non solo per il club, ma anche per il calciatore, ci metteremmo attorno a un tavolo per parlarne.

Da Inzaghi a Milinkovic. In casa biancoceleste sono partite le grandi manovre in vista del prossimo anno.