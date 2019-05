Le parole della moglie-agente dell'attaccante nerazzurro.

di Redazione Fox Sports - 27/05/2019 09:45 | aggiornato 27/05/2019 09:54

Il suo rigore avrebbe potuto far passare all'Inter un finale di partita più sereno, e invece Mauro Icardi ha sbattuto contro Dragowski tenendo in vita l'Empoli. Per fortuna dell'argentino, però, i nerazzurri hanno comunque strappato il pass per la prossima Champios League vincendo 2-1 grazie ai gol di Keita e Nainggolan.

Del penalty fallito da Icardi ha parlato Wanda Nara a Tiki Taka. La moglie-agente del numero 9 ha dichiarato: "Va tutto bene, è stato raggiunto l’obiettivo e ora si riparte nella prossima stagione. Per quanto riguarda il rigore sbagliato, succede a chi ha i co*****i per tirarlo".

Dopo aver sprecato il tiro dagli undici metri, Icardi è stato sostituito da Spalletti e ricoperto da una marea di fischi. Una testimonianza di quanto il rapporto tra il giocatore e la tifoseria sia ormai compromesso. Per questo e non solo il suo futuro, nonostante le parole di Wanda Nara, resta in bilico.