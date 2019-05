Champions League, italiane una per fascia: Inter in 3a e Atalanta in 4a

Non mi sarei mai permesso né come calciatore né come uomo. Nel rispetto dell'Inter, dell'Empoli e di una partita di calcio

Mi dispiace aver sentito e letto le parole di mister Andreazzoli, al quale faccio i complimenti ed un grosso in bocca al lupo per il futuro, ma l'accusa che mi è stata rivolta è falsa

"Mi dicono che a buttare il pallone in campo nel finale sia stato Gagliardini, un nazionale...". Queste le parole pronunciate dall'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Inter. Il tecnico dei toscani si riferiva a quanto successo nei minuti finali del match, quando sul prato verde è comparso un secondo pallone.

