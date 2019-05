Le parole del tecnico dei toscani in zona mista: "Se è questo l'atteggiamento che si deve avere come squadra...".

27/05/2019

Una partita bellissima che alla fine ha visto uscire vincitrice l'Inter. A San Siro la squadra di Spalletti ha conquistato il pass per la prossima Champions League grazie al 2-1 sull'Empoli che è retrocesso in Serie B. I nerazzurri hanno sofferto tantissimo nel finale di secondo tempo, quando i toscani attaccavano e Handanovic compiva miracoli in serie .

E in occasione dell'ultima azione d'attacco degli ospiti, sul prato verde è spuntato un secondo pallone. Banti avrebbe dovuto fermare il gioco ma così non è stato. Un episodio, questo, che ha ricordato quanto successo un anno fa in occasione della finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Frosinone e Palermo.

Anche di questo ha parlato Andreazzoli in zona mista, individuando un colpevole: