La partita offre pochissime emozioni viste le notizie che arrivano da Inter-Empoli: finisce senza reti con un pareggio che salva entrambe.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 27/05/2019 02:00

Fiorentina-Genoa è stata una gara fondamentale per la lotta salvezza in quest'ultima giornata di Serie A. I viola sono scesi in campo al Franchi dopo la sconfitta subita nell'ultimo turno in casa del Parma, l'ennesima per la squadra di Montella. Un pari, invece, per il Genoa, che nella scorsa giornata ha pareggiato in casa contro il Cagliari, 1-1 il risultato finale.

La partita viaggia a ritmi bassissimi e viene influenzata dalle notizie di Inter-Empoli: tranne i pochi minuti in cui i toscani pareggiano, la gara passa senza emozioni e termina con uno 0-0 che salva entrambe.

Ecco il video dei gol e degli highlights di Fiorentina-Genoa: