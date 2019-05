Alla fine l'Atalanta ha chiuso la stagione in terza posizione, mentre il Sassuolo si è piazzato all'undicesimo posto in classifica. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Atalanta-Sassuolo:

Atalanta-Sassuolo è stata una partita decisiva per il quarto e il terzo posto. Valida per la 38ª giornata di Serie A , la gara, giocata eccezionalmente al Mapei Stadium, ha visto i bergamaschi reduci dal pareggio per 1-1 dell'Allianz Stadium della scorsa settimana, quando a Ilicic ha risposto Mandzukic. Il Sassuolo, invece, già salvo, ha pareggiato 0-0 in casa contro la Roma.

I neroverdi passano in vantaggio, ma la squadra di Gasperini ha più motivazioni (e uomini in campo) e completa la rimonta.

