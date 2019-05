Il pareggio che condanna l'Empoli viene accolto con dure critiche in Spagna e Inghilterra. Le due squadre giocano aspettando la vittoria dell'Inter.

di Antonio Gargano - 27/05/2019 17:17 | aggiornato 27/05/2019 17:22

Un lato della medaglia lo indicherebbe come un "biscotto", il suo rovescio grida all'utilitarismo in relazione agli obiettivi di stagione. Fiorentina e Genoa parteciperanno alla prossima Serie A grazie allo 0-0 del Franchi, un punto che condanna l'Empoli alla retrocessione in Serie B. La squadra di Andreazzoli perde a San Siro contro l'Inter e viene agganciata dai rossoblù, mentre i viola blindano la salvezza dopo 5 sconfitte consecutive.

Il pareggio avrebbe salvato in ogni caso gli uomini di Montella, mentre quelli di Prandelli aspettavano solo la vittoria e la qualificazione dell'Inter in Champions League. Se l'Empoli avesse vinto, anche il Genoa sarebbe stato costretto a vincere: se ci fosse riuscito, la Fiorentina sarebbe clamorosamente retrocessa. Con la sconfitta dei toscani a Milano, il punto regala un altro anno in Serie A ad entrambe le squadre impegnate a Firenze nell'ultima giornata.

Anche la stampa estera ha puntato i riflettori sulla corsa salvezza del campionato italiano, mostrando il proprio disappunto per quello che è successo al Franchi. In Spagna e in Inghilterra, i principali media accusano Fiorentina e Genoa di aver giocato aspettando solo il risultato di Inter-Empoli, comportandosi in funzione di quanto accadeva su un altro campo.

Fiorentina e Genoa conquistano la salvezza in Serie A: la stampa estera condanna entrambe le squadre

Il primo a scagliarsi contro viola e rossoblù è il telecronista spagnolo Miguel Angel Roman, che ieri ha commentato Fiorentina-Genoa per la piattaforma di Movistar. Prima un tweet, poi il commento del giorno dopo:

È stato vergognoso, ma anche assurdo. Posso accettare il fatto che alla Fiorentina bastasse un punto, ma il Genoa si è completamente affidato all'Inter. Prandelli ha scosso una situazione stagnante solo dopo il momentaneo pareggio dell'Empoli, ma dopo il gol di Nainggolan si è rilassato come tutti i calciatori in campo. È stata la peggior partita che io abbia mai visto.

El Fiore 0 - Genoa 0 salva a los dos clubes del descenso. A la Fiore le bastaba el empate. Al Genoa le ha salvado la derrota del Émpoli.

Quizás el peor partido que he narrado en mi vida. — Miguel Ángel Román (@Miguel_An_Roman) May 26, 2019

Stesso clima in Inghilterra, con Reuters UK che non polemizza come Roman ma punta gran parte dell'attenzione sulla protesta dei tifosi della Fiorentina. Dalla Fiesole, infatti, è emerso uno striscione eloquente:

Non c'è niente da festeggiare, dovete vergognarvi.

Nel racconto del match, invece, si sottolinea la quasi totale assenza di occasioni da gol: 90 minuti senza mordente, vissuti nella sola attesa di notizie da San Siro, mentre il cronometro scorre fino al fischio finale. I 9 tiri totali, 6 per i viola e 3 per gli ospiti, non bastano per spegnere le polemiche dei media inglesi, che si accodano a quelli spagnoli nella lettura della partita.

A pagarne le conseguenze è un Empoli generoso a cui, però, Fiorentina e Genoa rubano la scena in negativo. In due Paesi votati all'attacco, sia in Liga che in Premier League, la pratica italiana dell'utilitarismo ad oltranza viene condannata più di una retrocessione.